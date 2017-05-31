Із Львівщини в Бидгощ: польська авіакомпанія запускає новий авіарейс

By  | 02.06.2017 | Filed under: Новини

Як інформує прес-служба Львівської ОДА, з 4 серпня польська авіакомпанія LOT з’єднає Львів та місто Бидгощ (). Згідно розкладу Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького рейси будуть виконуватись двічі на тиждень щопонеділка та щоп’ятниці. Виліт зі Львова о 1:40, з Бидгоща о 4:10. Тривалість польоту півтори години.

Зараз між Львовом та Польщею є прямі рейси LOT у Варшаву (LOT), у Вроцлав (Wizz Air) та у Радом (Sprint Air). З 23 червня відкривається рейс Львів-Познань (LOT), а з листопада лоукост Ryanair відкриє рейси у Краків та Вроцлав.

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