«Квітка Полонини» проводить роботи, ігноруючи ухвалу суду. Возняк діє звичними для нього методами?

Представники «Квітки Полонини» уже кілька разів викликали поліцію, сподіваючись за допомоги стражів порядку звільнити вулицю від автівок, які тут припарковані. Правоохоронці склали протокол про адміністративне порушення на керівника готельного комплексу. А Юрій Загребельний звернувся до поліціянтів з заявою щодо фіксації факту невиконання забудовником судового рішення про заборону виконання робіт.

Будівництво на вул. Торосевича, 8 ще не розпочалося, а власники об’єкту вже діють у протиправний спосіб. Забудовники торговельного центру у курортному парку, не дивлячись на заборону суду, не припиняють робіт. Як розповів директор «Свитязя» Юрій Загребельний, демонтаж будівлі колишньої їдальні йде повним ходом. І вантажівки зі сміттям рухаються вулицею Суховоля, чим створюють незручності для відпочивальників готельного комплексу і пошкоджують бруківку, якою замощена вулиця.

Протистояння господарюючих структур набирає обертів. Як повідомили у «Свитязі», вони наполягатимуть і докладуть зусиль для того, аби «Квітка Полонини» зводила об’єкт, враховуючи обмеження на земельну ділянку, які були встановлені рішенням сесії Трускавецької міської ради у 2013 році. Як відомо торік у листопаді забудовник через суд скасував заборону забудовувати територію площею 0,05 га зі сторони, що примикає до межі першої зони санітарної охорони мінеральних джерел. Нинішню ж ситуацію називають брутальною спробою забудовника реалізувати свої плани, не дивлячись на негативний вплив на довкілля, відпочинок на курорті й інтереси представників бізнес-середовища міста.

Нагадаємо, що «Свитязь» подав позовну заяву з вимогою визнати протиправними та скасувати містобудівні умови та обмеження, видані управлінням архітектури Трускавецької міської ради ПП «Квітка Полонини» у січні цього року. Одночасно з позовною заявою було подано клопотання про забезпечення позову шляхом заборони «Квітці Полонини» на проведення будівельних робіт. Суд клопотання задовольнив – заборона діятиме до набрання законної сили судового рішення у цій справі.

Про це стало відомо під час засідання виконкому міськради, на розгляд якого була винесена пропозиція щодо заїзду техніки на майданчик через територію першої зони санітарної охорони мінеральних джерел курорту: бульвар Торосевича й вулицю Джерельна. Однак для ухвалення рішення виконкому не вистачило голосів – схему Возняка-Кульчинського протиснути не вдалося.

Зазначимо, що співвласником ПП «Квітка Полонини» є Віктор Возняк, давній товариш трускавецького мера Андрія Кульчинського. У 2012 році Андрій Богданович був довіреною особою пана Возняка під час виборів до Верховної ради України. А на місцевих виборах 2015 року Возняк доклав зусиль для перемоги Кульчинського - його медійні ресурси «Алсет» та «Твоє радіо» піарили виключно цього кандидата на посаду міського голови Трускавця.

Крім Возняка співвласниками «Квітки Полонини» є Ганна Шемеляк та Андрій Артимович. Віктор Возняк також є співзасновником ТОВ «Старий дуб», колективного виробничо-торгового підприємства дієтична їдальня «Полонина», ТОВ «Галмаркет», «Вассер Інтернаціональ-Ост», «Укрюгінвест», «Альфа Плюс», «Альфа-У» та низки інших.

Що стосується ділової репутації Віктора Возняка, то, не надто заглиблюючись в тему, хочемо навести кілька промовистих фактів. Йдеться про викриття шахрайських схем дерибану бюджетних коштів та використання чужої інтелектуальної власності, фігурантом яких був Віктор Франкович.

Так, у березні 2012 року «Українська правда» написала, що прокуратура Києва порушила справу за фактом нецільової розтрати 4 млн грн., виділених на реконструкцію Бортницької станції аерації. Наприкінці 2000-х років тендер на проектні роботи на зведення мулоспалювального заводу у Бортничах виграло ТОВ «Берлінвассер Інтернаціональ-Ост», проти якого й порушили справу. Стовідсотковим співзасновником ТОВ була українська фірма «Альфа-У». За даними Єдиного державного реєстру, адреса цих двох підприємств – вул. Шевченка, 40 у Трускавці, бенефіціарні власники: Віктор Возняк й Ванеса Жозі Паєт з Сейшельських островів.

Як повідомила «Українська правда», у ході дослідчої перевірки було встановлено, що бюджетні кошти, виділені на реконструкцію Бортницької станції, посадовці «Берлінвассер Інтернаціональ-Ост» привласнили та розтратили на інші цілі.

Віктор Возняк, як керівник фірми, ледь не загримів ґрати – йому загрожувало позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.Як зловмиснику вдалося вийти сухими з води – невідомо. Мабуть, не обійшлося без втручання дотичного до «Альфи Плюс» регіонала Василя Хмельницького, який у ті часи був депутатом Верховної Ради. КМДА після цієї скандальної історії знову змушена була виділяти кошти для реконструкціїБортницької станції.

Цей скандал вивів на світ божий ще одну «ділову» якість Віктора Возняка – він привласнив назву авторитетного німецького підприємства і неправомірно використовував репутацію визнаної в Європі компанії, створивши в Україні фірму-двійник. Німецьке підприємство спочатку спробувало врегулювати питання мирним шляхом, проте, зіткнувшись зі спротивом Віктора Возняка, оскаржило у суді крадіжку інтелектуальної власності на комерційне найменування «Берлінвассер».

У липні 2013 року Господарський суд Львівської області, розглянувши матеріали справи за позовом ТзОВ «Берлінвассер Інтернаціональ Гмб» (м.Берлін, Німеччина) до ТзОВ «Берлінвассер Інтернаціональ-ОСТ» (м.Трускавець) позов повністю задоволив, зобов’язавши українське підприємство, кероване Віктором Возняком, припинити порушення права інтелектуальної власності. Сьогодні фірма Возняка має назву «Вассер Інтернаціональ-Ост».

Дарина КРАВЕЦЬ