Мандруючи Святою Землею

«Чи ти був на Голгофі, чи бачив хреста, на якому Син Божий вмирав?». Слова цієї великопісної пісні пригадалися під час відкриття фотовиставки на тему «Українці: слідами Христа», яке відбулося у неділю, 23 квітня, в музеї історії міста-курорту.

Паломництва можна здійснювати в різні місцини, в тому числі й по Україні (Гошів, Унів, Зарваниця, Почаїв тощо). Але все-таки хочеться відвідати Святу Землю, котра є святою і для християн, і для мусульман, і для жидів. Автор світлин, журналіст та редактор часопису «За вільну Україну» Богдан Вовк під час свого виступу вживає саме термін «жиди», адже для галичан це нейтральне позначення народу, яке не несе жодного негативного смислового навантаження.

Стіни двох кімнат на другому поверсі музею обвішані чудовими світлинами, які передають миттєвості паломницьких днів. На деяких з них бачимо впізнавані обличчя – Глави УГКЦ Святослава Шевчука, єпископа Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ Ярослава Приріза, наших трускавецьких священиків – о.-декана Петра Івасівку та о. Володимира Бондарчука. До речі, єпископ Ярослав та згадані вище настоятелі двох трускавецьких парафій були присутні на відкритті фотовиставки – спільно з о. Василем Нестером та семінаристами з Дрогобицької духовної семінарії. Прибули на відкриття фотоекспозиції і давні приятелі Богдана Вовка – однокурсники з часів навчання на факультеті журналістики Львівського національного університету Тарас Метик (політик, сценарист, журналіст, автор п`єси «Нескорима» та сценарію до фільму про Романа Різняка-Макомацького) та Ігор Паращак (майстер фотографії, в минулому кореспондент газети «Франкова криниця», а зараз головний редактор газети «Львівський залізничник»), а також поет В`ячеслав Умнов.

Як завжди, талановито вела зустріч з Богданом Вовком директорка музею Галина Коваль, а завершила цей чудовий недільний пополудень бард Лілія Кобільник, котра виконала пісню «Ісус Христос» на слова Ліни Костенко та надзвичайно потужний патріотичний твір на слова Антоніни Листопад.

Цікаві історії про Святу Землю, пам’ятки, жидівський спосіб мислення, мистецтво фотографії, духовні основи християнства – все це переплелося в півторагодинній зустрічі в трускавецькому музеї. Ненав`язливі мелодії та співи про Єрусалим спільно з образами Оливної гори, давніх жидівських цвинтарів-кіркутів, мечеті Омара, Стіни плачу, християнських храмів у знакових для вірян місцях немов переносили присутніх туди, де творилося християнство.

Не кожен може дозволити собі поїхати на Святу Землю, не в кожного є 800 доларів чи більше, які потрібні на тиждень перебування там. Але кожен може завітати до музею, щоб побачити Святу Землю так, як побачив її Богдан Вовк. Фотооб`єктив його камери зафіксував щемливі миті, якими він ділиться зі всіма.

Володимир Ключак

Трускавецький вісник

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