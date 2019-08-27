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«Лабіринт душі». Таку назву носить виставка робіт дрогобичанки Лідії Крипак, котра відкрилася напередодні Дня Незалежності України, 23 серпня, в Художньому музеї Михайла Біласа (м. Трускавець). Це не перша виставка пані Лідії в музеях Трускавця – торік її роботи експонувалися в музеї історії міста-курорту.

Роботи Лідії Крипак виконані у новому, придуманому власне нею жанрі «шкіропластика». Донедавна зі шкірою в мистецькому плані на Львівщині працювала лише одна людина – митець Ігор Копчик. До слова, його роботи з тисненої шкіри прикрашають холи Трускавецького готельно-курортного комплексу «Карпати». І ось на небосхилі «шкіропластики» появилася нова зіронька – дрогобичанка Лідія Крипак (по чоловікові Уварова).

Ці роботи не можуть не вразити. Цілісністю композиції, деталями, поєднанням кольорів, магією ліній та обрисів. А ще усвідомленням того, що вони – рукотворні. Бо переважно таку красу може творити лише природа. А тут умілі руки майстрині з клаптиків шкіри, дрібних камінців та інших підручних матеріалів сотворили такі шедеври.

На відкритті виставки «Лабіринт душі» виступили міський голова Трускавця Андрій Кульчинський, начальниця відділу культури ТМР Тетяна Татомир, директорка музею Михайла Біласа Олена Білас-Березова, дрогобицькі друзі мисткині.

Виставка творів Лідії Крипак, приурочена до Дня Незалежності України, діятиме в музеї Біласа до 17 вересня. Паралельно з оригінальними та фантастично прекрасними роботами мисткині відвідувачі музею можуть оглянути й інші експозиції – постійно діючу виставку гобеленів та інших робіт Народного художника України Михайла Біласа, та пізнавальну виставку «Вода обертає механізми».

Володимир Ключак

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