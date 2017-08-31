Ми тут відпочиваємо душею! (відгуки гостей)

Фірма “Human & Hunt­er”, для одного із наших Клієнтів – провідного постачальника скловиробів найвищого гатунку, оголошує набір на вакансію: Працівник на завод скловиробів “Huta Szkła Stölzle” Місце роботи: Ченстохова (Польща) (Харчова та парфумерна тара) Посадові обов’язки: • діяльність, пов’язана з належним виконанням контролі якості скляної тари відповідно до технології фірми; • обслуговування виробничої лінії, а [...]

Human & Hunter то команда досвідчених спеціалістів в наданні послуг кадрового консалтингу, рекрутації та селекції, а також тимчасового працевлаштування за кордоном. Нашими партнерами є такі відомі компанії як Fiat, Philips, Whirlpool, Indesit та багато інших. Ми ретельно та сумлінно виконуємо свої обов’язки в рамках Польського законодавства. З нами Ви зможете більше. Просимо всіх, хто зацікавився [...]