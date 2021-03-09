Клуб готельєрів і рестораторів Трускавця розпочав четвертий сезон зібрань

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5 березня відбулось перше засідання Клубу готельєрів і рестораторів Трускавця сезону 2021. Цим засіданням, котре приймав ресторан «Султан», в Клубі розпочався четвертий сезон зібрань.

На запрошення засновника Клубу Івана Цегенька, участь у заході взяли: Наталія Карпенчук-Конопацька – Президентка Жіночої Ділової Палати України, Михайло Непран – перший віце-президент Торгово-промислової палати України, Світлана Мерзлова – голова Комітету з питань туризму та готельного бізнесу Жіночої Ділової Палати і власниця туристичної компанії SVTravel, Віталій Загайний – заступник голови Львівської обласної державної адміністрації, Наталія Табака – начальниця управління туризму і курортів ЛОДА, Тарас Лозинський – заступник начальника управління туризму і курортів ЛОДА, Кшиштоф Яховіч – Консул Генерального консульства Польщі у Львові. Доволі багато цього разу було готельєрів та рестораторів, причому не тільки з Трускавця. Гостей і учасників, як завжди, привітав міський голова Трускавця Андрій Кульчинський.

В процесі засідання учасники поговорили про обласну довгострокову програму розвитку туризму і курортів, котру нещодавно затвердили, і про можливості долучення до неї. Розглянули можливості відновлення потоку польських туристів та допомоги в цьому генконсульства Республіки Польща у Львові, обговорили перспективи розвитку жіночого підприємництва в туристичній сфері та можливості співпраці з Торгово-промисловою палатою України.

Всі учасники засідання мали можливість подискутувати, задати питання поважним гостям, в тому числі міському голові Трускавця, поспілкуватись між собою. Гість Клубу краєзнавець і письменник Микола Іваник презентував свою книгу-альманах про Трускавець. Підприємець з Івано-Франківська Ярослав Повх представив екологічно чисту і здорову продукцію – яблучні чіпси від компанії «Newton’s», а почастуватись всі присутні могли італійським ігристим вином «Fiorelli» та фуршетом від директора ресторану «Султан» Валєха Валієва.

– Вітаю всіх учасників нашого Клубу з першим засіданням в цьому році, – ділиться враженнями Іван Цегенько. – Незважаючи на карантинні обмеження, всі ми продовжуємо діяльність своїх закладів і не відмовляємось від наших зібрань. Всі ми довіряємо один одному і навчились жити та діяти в сучасних умовах. Дякую всім поважним гостям та всім нашим учасникам за участь і конструктив. При нагоді хочу привітати всіх жінок – учасниць нашого Клубу з Міжнародним Жіночим днем і побажати всім щастя і любові! До нових зустрічей і завжди раді новим гостям та учасникам.

Степан Гнатків

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