Лариса Гавренко: «Ми у Трускавці вперше, але не востаннє»

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Великий спорт не може йти на піврічний карантин, він потребує щоденних тренувань. В час карантинних обмежень спортсмени шукають можливості виїхати з великих міст і продовжити свої тренування в малих містечках. Тож невеличкий Трускавець, місто здоров`я та курортна столиця України, якнайкраще підходить для таких цілей – ізолюватися невеликою групою, підтримувати себе в формі, вдосконалювати свою професійну (спортивну) майстерність і одночасно набиратися сил, здоров`я та наснаги до нових перемог.

От і нещодавно до Трускавця прибула група дітей-спортсменок з Київщини. Художні гімнастки у супроводі тренерів Лариси Гавренко та Інни Краєвської протягом десяти днів вдосконалюють свою форму та спортивну майстерність, а ще насолоджуються чарівним осіннім Трускавцем.

Вашій увазі – коротеньке інтерв`ю зі старшим тренером збірної команди Київської області з художньої гімнастики, Президентом Федерації художньої гімнастики Київської області, Заслуженим тренером України Ларисою Вікторівною Гавренко.

– Пані Ларисо, знаю, що Ви приїхали до Трускавця вперше. Звідки саме Ви приїхали і чи сподобалося Вам у нашому місті-курорті?

– Я працюю в Білій Церкві, у Київському обласному ліцеї-інтернаті фізичної культури та спорту. В ліцеї є профілі з 9 видів спорту, серед них і відділення художньої гімнастики, яке функціонує з 2003 року. В нашому ліцеї вчаться діти з усієї України/ Це найталановитіші діти в плані спорту, котрі проходять відповідний відбір, щоб потрапити до нас на навчання.

В цьому році ми вперше вирішили приїхати на збори у м. Трускавець, попробувати, подивитися. І чесно скажу, що нам дуже сподобалося – і повітря, і можливості тренуватися, шикарні умови, зали, басейни, харчування, хороші люди. Словом, нам сподобалося у Трускавці все.

Тренуємося ми на базі спортивного комплексу готельно-курортного комплексу «Карпати».

Дітям дуже подобається в басейні, який просто необхідний для відновлення. Їм потрібно відновлюватися, приводити в порядок свої м`язи. Діти мають великі навантаження, адже тренуються по 5 годин в день. Це тут по 5 годин, тобто до обіду, а вдома взагалі щоденні дворазові тренування.

Приїхало 16 дітей, все відділення. Наші діти – кандидати в майстри спорту та майстри спорту. Їхній вік – від 13 до 16 років. Беруть участь в чемпіонатах України, серед них є призерки, чемпіонки.

Ми в Трускавці з 4 листопада, приїхали на 10 днів. У неділю в нас був один вихідний, була шикарна погода, і ми цілий день з дітьми гуляли містом. Дуже красивий центр Трускавця. Ми відвідали бювет, подивилися церкви, пройшлися магазинами, словом, враження дуже позитивні. Багато санаторіїв, багато красивих зон, місць розваг, відпочинку, чимало фотозон, місць, де можна посидіти, відпочити.

– А хто Вам порекомендував поїхати на тренувальні збори саме до Трускавця?

– Поїхати до Трускавця нам порекомендувала п. Ольга Обласова, директорка фестивалю «Яскрава країна». Ми вирішили спробувати, і не шкодуємо. Так що ми в Трускавці вперше, але не востаннє.

– Дякую за розмову. Гарного відпочинку і до нових зустрічей у Трускавці.

На фото: тренерки Інна Краєвська та Лариса Гавренко, секретар Трускавецької міської ради Наталія Пономаренко, юні художні гімнастки під час тренування.

Спілкувався Володимир Ключак

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