Михайло Цимбалюк: «У вирішенні питання по ПрАТ «Трускавецькурорт» зараз просто немає політичної волі»

26 січня у Трускавці проходила звітно-виборна партійна конференція Трускавецької міської організації політичної партії «Всеукраїнське об`єднання «Батьківщина». На конференції делегати висловилися за те, щоб ТМО ПП «ВО «Батьківщина» і надалі очолював Руслан Крамар. Було обрано також бюро парторганізації та контрольно-ревізійну комісію.

В роботі конференції взяв участь і голова Львівської обласної організації ПП «ВО «Батьківщина» Михайло Цимбалюк. А перед її початком Михайло Цимбалюк разом з депутатом Львівської обласної ради Ярославом Качмариком провели прес-конференцію для ЗМІ регіону. З «батьківщинівцями» поспілкувалися редактори газет «Високий Замок плюс Дрогобиччина», «Нафтовик Борислава», «Вільне слово», «Карпати», «Франкова криниця Підгір`я», Інтернет-ресурсів «Трускавець Онлайн» та «Трускавецький вісник». Вашій увазі пропонуємо окремі матеріали з цієї прес-конференції.

- Я хотів би сказати кілька слів про загальноукраїнські проблеми, як і про те, що стосується розвитку нашого краю, – такими словами розпочав зустріч з журналістами Михайло Цимбалюк. – Ні для кого не є таємницею, що «Всеукраїнське об`єднання «Батьківщина» в державі по всіх рейтингах на першому місці. Хоча більшість соціологічних служб підконтрольні Банковій, але вже навіть сьогодні всім стало зрозуміло, що «Батьківщина» на першому місці. Як ми це пояснюємо? Насамперед через те, що команда «Батьківщини» – це ті люди, які мають свою власну історію творення держави, які, навіть помиляючись в певний період, визнають ці помилки, і працюють над тим, як врятувати економіку, мають конкретний план виходу з ситуації, і мають людей, які здатні реалізувати цю програму.

Що нас турбує? Ви бачите, що «Батьківщина» в опозиції і відчуває конкретний тиск. Останній факт – коли президент подавав кандидатури членів ЦВК до ВРУ на затвердження, і не подав жодної кандидатури від «Батьківщини». Це говорить про те, що нинішня влада всіляко утискає нашу політичну силу.

Ми бачимо, що в державі відбуваються непрості речі і ми на них реагуємо. Сьогодні Юлія Тимошенко була в залі суду, де відбувається апеляція Генеральної прокуратури на домашній арешт Міхеіла Саакашвілі. В багатьох речах ми не є з ним однодумцями, бо вважаємо, що в державі є багато громадян України з великим досвідом, які можуть розбудовувати державу. Але в цьому випадку Юлія Тимошенко відстоює інтереси кожного громадянина мати право на захист.

Щодо Львівщини, то ми беремо участь у всіх виборах в ОТГ, і майже на всіх виборах ми займаємо перше місце. Проте ми засуджуємо таку децентралізацію, оскільки вважаємо, що вона реально не йде знизу, а «намальована» в кабінетах обласної державної адміністрації, інколи в районах, і затверджена наверху. Децентралізація не дає бажаного результату. Те, що потрібно її проводити, це однозначно, але не такими методами, як це відбувається зараз. 80% всіх ОТГ, які господарюють більше року, показали від`ємне сальдо своєї роботи, тобто майже всі вони банкрути, за винятком декількох. Це тому, що об`єднання відбувалося без врахування економічного стану новоутворених об`єднань, без врахування соціально-культурних та історичних традицій. На наступній сесії обласної ради, яка відбудеться у вівторок, наша фракція виступить із заявою, де ми висловлюємо позицію щодо децентралізації.

Нас турбує ситуація по Стебнику, і ми вже декілька раз піднімали цю проблему. Після останньої екологічної трагедії нас дуже турбує, що тільки сесія обласної ради, де ми були ініціаторами розгляду цього питання, виділила кошти. А центральна влада не дала ні копійки. Дуже прикро, що наш земляк Степан Кубів хоча і виїжджав сюди, але після його приїзду ми не бачили ні постанови Кабінету міністрів, ні інших конкретних кроків. Ми це розцінюємо як блокування нашої політичної сили, оскільки міський голова Стебника є представником «Батьківщини».

По Трускавці ми знаємо про проблеми з профоздоровницями, які почалися з приватизації сумнівними методами і створення «Трускавецькурорту». Свою позицію ми висловили на рівні обласної ради і на рівні депутатів ВРУ. Кінцеві власники знаходяться в офшорах. По Бориславу теж є проблеми, які не вирішуються, і це тема центральних органів влади.

Тож ми ставимо завдання партійним організаціям міст і районів, що вони повинні готувати свої програми соціально-економічного розвитку краю, щоб вже з наступного року разом з громадами спільно вирішувати проблеми, які накопичувались роками.

- Михайле Михайловичу, Ви часто виступаєте в ЗМІ з коментарями на актуальні теми, і ці коментарі є досить гострі і відважні. В нашій державі теперішня влада з відважними і неугодними часто розправляється різними методами. Чи не боїтеся Ви, що з Вами можуть поступити так само?

- Дякую за запитання. Кожна нормальна людина має відчуття страху. Я не вважаю, що я настільки боюся, щоб не говорити правду. Більше двадцяти років я працював у правоохоронних структурах, мене не один раз лякали, але я виходив переможцем.

Я не боюся казати правду, хоча Ви вірно зауважили, що нині влада діє так, як не діяла ніяка попередня в українській державі – цинічно, жорстоко, прикриваючись АТО. Але я вважаю, що я маю моральне право казати правду, тому що багато речей, які я коментую, я робив або власними руками, або вони відбувалися під моїм керівництвом на різних посадах, де мені доводилось служити або працювати. Я вважаю, що я завжди служив не владі, не керівникам, а народу.

Так, є певні натяки, є втручання в роботу на електронному рівні, є мої хороші знайомі, які дають мені ті чи інші сигнали. Сьогодні міністерство інформації – це міністерство ботів. Після кожного мого гострого реагування зі сторони цих ботів є вкиди. На жаль, замість того, щоби боротися з ворогом, з державою-агресором, ціле міністерство інформації, яке очолює наш земляк з Тернопільщини (до речі, вже майже рік часу він написав заяву на звільнення), бореться з тими, хто критикує владу. Через те я завжди, особливо зараз, вважаю журналістів тими, хто знаходиться на передовій. Бо їх не захищає ніхто. Закон – це умовно, а система правоохоронних органів нині зруйнована. Ті, які раніше боялися показатися в нашій державі і в нашій області, нині насправді керують. І, на жаль, правоохоронці навіть користуються їхніми послугами. Це дуже прикро. Тому наше завдання як політичної сили, яка сьогодні перебуває в опозиції – щоб ми прийшли до влади і були кращими, ніж ті, хто зараз.

- У Трускавці зараз головною темою є отримання громадою контролю над «Нафтусею» і усунення монополіста видобутку мінеральних вод. Це тривалий і нелегкий процес, в якому громада мусить шукати собі підтримки на вищому рівні. Чи поможе «Батьківщина» трускавчанам у цьому питанні? Чи реальною є можливість повернути вкрадене профспілкове майно, яким володіє ПрАТ «Трускавецькурорт», і які, на Вашу думку, мають бути задіяні механізми? Чи не є марною наша боротьба?

- Я впевнений і як доктор юридичних наук, і просто як людина, яка в своєму житті дещо бачила, що це реально. Це можна зробити дуже швидко, і воно буде зроблено, як тільки «Батьківщина» буде при владі.

У вирішенні питання по ПрАТ «Трускавецькурорт» зараз просто немає політичної волі. Має бути створена державна комісія, яка виїде і розбереться, і протягом місяця поверне це все профспілкам. Інша справа, хто сьогодні управляє профспілками у Києві, і що вони зробили з цією структурою.

Це майно передавалося з лівої кишені в праву, так що суди-пересуди, зміна власників – це все можна вияснити. Головне – щоб була політична воля. А її нема.

До речі, я над тією темою працював в 2011 році, але тоді були інші обставини, і інші люди при владі, і я просто не встиг завершити розв’язання цієї проблеми. Коли теперішня команда тоді була в опозиції, то вони казали – ми прийдемо до влади і ми це зробимо. Я їм тепер говорю – в чому ж справа?..

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Журналісти задали Михайлові Цимбалюку питання і про процеси, які зараз відбуваються в «Укрнафті» у зв’язку зі створенням двох адміністративних центрів на Сході та Заході України, а також про проблеми Борислава загалом.

- Я знаю про ті проблеми, які роками тягнуться у Бориславі, – сказав Михайло Цимбалюк. – Скільки я пам’ятаю, Бориславу постійно не везло на владу. Прекрасне місто, унікальна історія, але не везло на владу. В 2011 році я казав – шукайте кошти на тротуари, а я стільки ж зроблю доріг. Але вийшло так, що ті кошти ми змушені були перекинути на Східницю…

Та найбільше часу зайняла розмова на тему ОТГ. Михайло Цималюк і Ярослав Качмарик зупинилися на своєму баченні об’єднавчих процесів на Дрогобиччині, хоча кожен з них наголосив, що формат об`єднання повинні визначити самі громади.

- Центральна влада руками місцевих депутатів закриватиме важливі соціальні об’єкти, – наголосив Михайло Цимбалюк. – Найбільша небезпека створення об’єднаних територіальних громад у тому, що держава спочатку «кинула кістку» новоствореним ОТГ (пообіцяли додаткове фінансування), а ті, хто не має такого бажання, то цей процес відбудеться примусово. Прикладом нелегкого процесу децентралізації може бути селище Східниця – її об’єднання гальмує кілька сільських голів, а лише тому, що не всю землю там продали. В ідеалі об’єднання мало би мати інший характер – добровільний. Держава спочатку надала широкі повноваження на місцях, а тепер розуміє, що забагато віддала… У Львові, наприклад, створили бюджет розвитку, а зрештою чиновники у Києві передали на місця витрати на утримання шкіл та лікувальних закладів, подібна ситуація і в інших містах. Як результат, центральна влада руками місцевих депутатів буде закривати школи, дошкільні заклади, ФАПи, бо не всі місцеві бюджети можуть витримати таке навантаження.

Головний «батьківщинівець» Львівщини наголосив на тому, що ВО «Батьківщина» домагається удосконалення процесу децентралізації, аби вже наступного року прийти до влади і встигнути зупинити закриття соціально важливих об’єктів.

Також Михайло Цимбалюк зупинився на тих соціальних проектах, які «Батьківщина» реалізує у Трускавці: згадав про допомогу міської парторганізації футбольному клубу «Зоря-Трускавець», про благочинні акції, розповів про відкриття пам’ятника Патріархові Йосифові Сліпому, висловив задоволення тим фактом, що у Трускавці в 2017 році відбулося поповнення лав «Батьківщини».

Відразу після прес-конференції Михайла Цимбалюка відбулася звітно-виборна партійна конференція трускавецької «Батьківщини», на якій роботу керівника парторганізації Руслана Крамара визнано задовільною, а самого його переобрано на цю посаду знову.

Підготував Володимир Ключак

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