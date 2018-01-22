На карту покладена доля Трускавця

Угодовська позиція влади Трускавця та її бажання за будь-яку ціну зберегти добрі стосунки з ПрАТ «Трускавецькурорт» стали приводом до чергових зборів громади. У неділю, 21 січня, зал Народного дому був переповненим – люди вкотре прийшли, щоб висловити своє рішуче «Ні!» підкилимним домовленостям влади міста з ПрАТом. Одноголосно було вирішено, що про жодне продовження оренди землі для ПрАТу не може й бути мови. А саме це питання збираються на сесії 25 січня розглянути депутати. Також люди пообіцяли, що прийдуть на сесію – щоб подивитися хто як голосує. Бо вже перевірено на гіркому досвіді, що депутати тільки тоді виявляють волю виборців, коли тих виборців є повний зал. Коли ж депутати на сесії перебувають тільки в «своєму колі», то керуються далеко не волею громади…

Три години тривали дискусії та вирували емоції під час зустрічі в Народному домі. Виступили представники різних політичних сил, трускавчани різного віку і статусу – представники влади та опозиції, лідери громадських організацій, старші віком та молоді небайдужі мешканці курорту. З двох питань саме тема збереження «Нафтусі» та отримання контролю над її видобутком стала найголовнішою: їй було присвячено майже дві години. Хоча важливою є і тема формату майбутньої Трускавецької об’єднаної територіальної громади, про що теж говорилося на зустрічі.

Відкрила збори громадська активістка, підприємець Віра Стецик, котра роз`яснила присутнім з якою метою проводяться збори громади в цей недільний пополудень. З ґрунтовною доповіддю виступив заступник голови МГО «Рада Старійшин», колишній головний архітектор Трускавця Олександр Грищенко. Він зокрема розповів і про те, з ким злигалася влада міста, з ким хоче співпрацювати. Озвучені факти про власників ПрАТ «Трускавецькурорт» стали шоком для багатьох із присутніх. Виявилося, що «Нафтусею» володіє і весь прибуток від її видобутку та реалізації отримує групка осіб, пов’язаних з донецько-луганським олігархічним кланом і засланцями з Росії.

Про власників ПрАТ «Трускавецькурорт»

У відкритому доступі в мережі Інтернет є інформація, що 99,7% акцій ПрАТ «Трускавецькурорт» належить ТОВ «Поліінвестгруп», засновниками якого є фізичні особи:

- Вінокуров Сергій Олександрович,

- Іоффе Юлій Яковлевич,

- Борисенко Наталія Олександрівна,

- Кулик Олександра Єфімовна,

- Якубенко Павло Павлович,

- Якубенко Володимир Павлович.

Також засновниками «Поліінвестгруп» являються такі юридичні особи як кіпрська компанія «Максімаленд Лімітед» і британська компанія «ДВ Корпорейшен Лімітед». Причому британська компанія зареєстрована кіпрським офшором «Вінокс інвестменс лімітед».

100%-вим власником кіпрського офшорну «Вінокс інвестменс лімітед» згідно офіційних даних реєстру являється Вінокуров Сергій, який народився в м. Оренбург (Російська Федерація), в 1985 р. закінчив Московський хіміко-технологічний інститут і був, за даним Інтернет-видання «Обком», направлений органами в Україну.

В Україні Сергій Вінокуров з 2010 р. по 22 січня 2014 р. згідно наказу міністра палива і енергетики України Юрія Бойка очолював державне підприємство «Укртрансгаз». А після Революції Гідності втік в Росію.

Згідно офіційних реєстраційних документів, Вінокуров Сергій Олександрович являється громадянином Росії з пропискою і постійним місцем проживання в м. Москва, вул. Ізумрудна (вказані дім та квартира).

Співзасновником «Поліінвестгруп» є Іоффе Юлій Яковлевич. Він крім того являється власником і британської офшорної компанії, яка є співзасновником «Поліінвестгруп» – «ДВ Корпорейшен Лімітед». Він тричі обирався у Верховну раду України від округу Луганської обл. (м. Рубіжне). УБОЗ проводить розслідування справи продажу підприємства «Стаханов-Уголь» за безцінь громадянином Іоффе Юлієм Яковлевичем. В період перебування Юрія Бойка на чолі міністерства палива і енергетики Іоффе займав посаду заступника міністра.

Інші співзасновники «Поліінвестгруп» – Кулик Олександра Єфімовна і Борисенко Наталія Олександрівна.

Борисенко, як і Бойко, народилась в м. Горлівка Донецької обл. Борисенко очолювала дирекцію фонду солідарного страхування в м. Горлівка.

Кулик і Борисенко являються також співзасновниками ОО «Політрейд», де іншим співзасновником є Черенцов Антон (росіянин), який одночасно являється співвласником кіпрського офшорну «Максімаленд Лімітед» (це компанія-засновник «Поліінвестгруп»). По даним інтернет-видання «Наші гроші», Антону Черенцову відмивати кошти допомагала лондонська фірма «ДВ Корпорейшен Лімітед» (це теж компанія-засновник «Поліінвестгруп»), власником якої є Іоффе Юлій Яковлевич.

Інтернет-видання «Наші гроші» повідомляє, що Наталія Олександрівна Борисенко, Олександра Єфімовна Кулик і Антон Александрович Черенцов являються ще і співзасновниками «Укренергомонтаж» – компанії, яка з 2010 р. після призначення Юрія Бойка міністром отримала коштів на виконання робіт більш ніж 4 млрд. гривень.

Інформація з Інтернет-видання «Обком» – про те, що Юрій Бойко був направлений в НАК «Нафтогаз України» з Москви, від структури «РосУкрЕнерго». Причому це Інтернет-видання інформує, що з призначенням ще в 2002 р. керівником НАК «Нафтогазу України» Юрія Бойка його представники Володимир Якубенко і Вадим Український почали масову скупку облгазів структурам «РосУкрЕнерго», тоді і було дано доручення на проведення скупки санаторіїв Західної України (Трускавець, Моршин та інші)

СБУ навіть розпочала справу на звернення голови Конфедерації незалежних профспілок України Михайла Волинця по підозрі втрати державної власності на суму 3,5 млрд. гривень. Але справа була припинена і в серпні 2004 р. Юрію Бойку присвоїли звання Героя України.

Компанія «Поліінвестгруп» (голова спостережної ради Павло Якубенко, колишній працівник Київського обкому Комуністичної партії України) наприкінці 2005 р. купила 49,8% акцій ЗАТ «Трускавецькурорт». Потім пройшла процедура додаткової емісії акцій, в результаті якої статутний капітал «Поліінвестгруп» збільшився в 2 рази – довівши частку власності в ЗАТ «Трускавецькурорт» до 99,68% – без тендерів, без конкурсів, без визначення частки державного і комунального майна.

Про імпічмент говорити зарано, але…

Виступ Олександра Грищенка в частині інформації про справжніх власників ПрАТ «Трускавецькурорт» став бомбою в залі Народного дому. І якось повз увагу присутніх пройшла мимо інша важлива інформація – про те, що влада міста зволікає із початком діяльності комунальної ГГРЕС. Зокрема, у відповіді на депутатський запит Руслана Цехмейстера ані словом не вказано, коли ж це комунальне підприємство нарешті запрацює. Ні фінансування на 2018 рік, ні штатного розпису, ні планів роботи, ні жодного кроку по отриманню ліцензії на видобуток мінеральних вод, і що найголовніше – жодного бажання цим займатися. Як зауважує Олександр Грищенко, така позиція є як мінімум дивною, адже рішення ради треба виконувати. Пройшло вже два місяці, відколи під тиском громади сесія ТМР прийняла рішення про КП «ГГРЕС», але ніхто палець об палець не вдарив, щоб ця ГГРЕС запрацювала.

Свій рецепт пропонує голова партії «Батьківщина» у м. Трускавці Руслан Крамар. Він зазначає, що на перших порах очолюване ним підприємство «Трускавецьтепло» могло б ввести у свій штат дві одиниці ГГРЕС, які б розкручували маховик необхідної діяльності. Одним з цих працівників Руслан Крамар бачить Олександра Грищенка, іншим – якогось хорошого юриста. Своєрідним натяком пролунала інформація, що влада міста не надто спішить приставати на цю пропозицію, ані не має наміру її обговорювати. Скидається на те, що чинушам вигідне «мовчання ягнят», тобто теперішній статус-кво, коли «Трускавецькурорт» довершить свої «справи», а влада закриватиме очі, що все гаразд.

Виступив під час обговорення цього питання і член партії «Батьківщина», голова МГО «Рада Старійшин», керівник ГКК «Карпати», двічі міський голова Трускавця (2002-2010 рр.) Лев Грицак. Він розповів присутнім про запит нардепа Сергія Євтушка, який став на захист інтересів громади, та висловив свої пропозиції щодо проекту рішення, яке планувалося ухвалювати на зборах.

Те, що виступили двоє представників партії «Батьківщина», та ще й згадали про народного депутата від «Батьківщини», який відстоює інтереси трускавчан, не надто сподобалося трускавчанину Миронові Матківському. Батько депутата від Дрогобиччини Богдана Матківського запитав, чому ж до його сина не звертаються трускавчани, і чого партія «Батьківщина» взяла це питання під свій контроль. У відповідь він почув вигуки несхвалення діяльності чинного нардепа від Дрогобиччини, який, на думку трускавчан, мав би все-таки активніше цікавитися реальним станом справ у місті, і відстоювати інтереси громади, котра його обирала.

З питання збереження гідромінеральної бази курорту виступили також підприємець Сергій Кнюх, громадські діячі Віктор Пиців та Ігор Кісак, деякі депутати ТМР.

Далі питання плавно перейшло у площину формату Трускавецької ОТГ, по якому також доповідав Олександр Грищенко. В обговоренні активну участь взяв сільський голова с. Модричі Мирон Флюнт, який зазначив, що модричани не поспішають об’єднуватися з Трускавцем в одну ОТГ, оскільки Модричі є самодостатнім селом. Під час обговорення виступили підприємець Сергій Розора, заступник міського голови Олексій Балицький, трускавчанин Володимир Веретка та ще декілька осіб.

Результатом зборів громади стало звернення до мешканців Трускавця, яких закликають прийти на сесію Трускавецької міської ради 25 січня (початок о 10.00) і не допустити зради інтересів Трускавця та схвалення оренди землі для ПрАТ «Трускавецькурорт». В резолюції прозвучала погроза – якщо мер міста і надалі не дослуховуватиметься до думки громади, то може бути розпочата процедура імпічменту. На це громадський діяч Ігор Пілько закликав трускавчан не надто надіятися на імпічмент, оскільки це тривала і забюрократизована процедура. В той же час він висловив надію, що Андрій Кульчинський ще зможе відбілити свою репутацію, яка стала явно підмоченою після загравань із ПрАТом та нехтування думкою громади.

Сепаратистам та посібникам терористів не місце в Трускавці

Попри те, що в порядку денному зборів були лише два питання (гідромінеральна база та ОТГ), у своїх виступах трускавчани торкалися і інших важливих проблем. Одна з них – стосунки влади міста та підприємців.

- Складається враження, що трускавецька влада основним своїм завданням вважає не розбудову курорту, а розбазарювання майна громади та формування корупційних потоків, – каже підприємець та громадський діяч Сергій Розора. – А щоб збільшити кількість товарів (земель) для продажу, хочуть об’єднатися з сусідніми селами, хоча і з своїми проблемами не дають ради. Велика проблема влади у співпраці з підприємцями, які вкладають свої кошти в розбудову Трускавця. Їм збільшують податки на землю, створюють труднощі, а тим, хто готовий платити в кишені корупціонерам, дають “зелене світло”, хоча місто з цього майже нічого немає. А підприємці, які вклали в розвиток курорту, піддаються утискам з боку корупціонерів, які покривають своїх підопічних, за що десятки тисяч гривень корупційних відкатів щомісячно потрапляють їм в кишені. Тож підприємці Трускавця вирішили об’єднатися для захисту своїх інтересів та інвестицій.

Про труднощі в комунікації з владою Трускавця та підприємницьким середовищем говорив і підприємець, голова правління Асоціації малого та середнього підприємництва м. Трускавця Сергій Кнюх. Зупинився він і на темі неефективності діяльності та непрофесійності кадрів у Трускавецькій міській раді. На думку Сергія Кнюха, кількість чинуш в мерії Трускавця варто скоротити втричі – зі 140 осіб до орієнтовно 50.

Вплетенням у ряд виступів стала тема закриття верхнього бювету, згадували і про відсутність стратегії розвитку міста, вирізку здорових дерев у курортному парку, висловлювали подив, що досі місто не має чітко окреслених меж тощо. В ухваленому рішенні громада просить вияснити, чи теперішні експлуатанти «Нафтусі» не причетні до фінансування тероризму та до сепаратистських рухів на Сході України. Адже якщо це так, то Трускавець ще довго не зможе змити ганьбу, що націоналістичне місто дало притулок сепаратистам, котрі визискують надра і фінансують московських окупантів. Втім, розбиратися в цьому мають правоохоронні органи.

Збори 21 січня стали черговим виявом невдоволення громади міста діями (і бездіяльністю в окремих питаннях) чинної влади Трускавця. Звісно, зі сторони це може виглядати як чиясь піар-акція чи видавання бажаного за дійне. Проте той факт, що на збори прийшло чимало абсолютно незаангажованих трускавчан-патріотів, свідчить про небайдужість громади до своєї долі, до долі рідного міста, до долі дітей та онуків, а зрештою і до питання, хто ж контролюватиме видобуток та реалізацію «Нафтусі». Як зазначав Ігор Пілько, внаслідок подій останніх місяців (жовтень-грудень 2017 р.) позиції чинного міського голови значно похитнулися. Але чи сам мер це розуміє, чи ні? І чи Андрій Кульчинський вже остаточно визначився, з ким він – з громадою чи з «групою Бойка»? Бо на карту покладено не лише його політичне майбутнє, а значно більше. На карту покладена доля Трускавця.

Володимир Ключак

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