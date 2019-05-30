На міжнародній конференції в Києві порушили питання розвитку медичного туризму

Як інформує прес-служба Львівської ОДА, представники управління туризму та курортів ЛОДА взяли участь у Міжнародному конгресі медичного туризму, який днями відбувся в Києві.

Міжнародний конгрес медичного туризму вважається унікальною платформою для обміну досвідом лікування багатьох захворювань між закордонними і українськими медичними центрами та клініками. Саме тут зустрічаються та активно взаємодіють гравці ринку медичного туризму з метою нових можливостей розвитку і просування медичних послуг в Україні та за кордоном.

«На Львівщині активно розвивається медичний туризм. Медичні клініки, оздоровчі центри та санаторно-курортні комплекси області вже сьогодні надають якісні послуги як українським, так і іноземним клієнтам. Поєднання відпочинку та оздоровлення все частіше користується популярністю серед туристів. Ми зацікавлені розширювати свої можливості, нарощувати туристичні потоки та використовувати інновації, вивчаючи світові тенденції у сфері медичного туризму», – зазначила начальник управління туризму та курортів Львівської облдержадміністрації Наталя Табака.

У межах Міжнародного конгресу медичного туризму відбулася конференція «Приватна медицина 2019. Медичний туризм: сьогодення та перспективи», програма якої передбачала виступи спікерів із закордонних клінік та центрів Латвії, Фінляндії, Казахстану, Польщі та Грузії. Учасники заходу ділилися успішними практичними кейсами та інноваційними напрямами лікувального та оздоровчого туризму свої країн, актуальними медичними послугами для українських пацієнтів, а також ознайомили з бізнес-стратегіями із залучення пацієнтів, розглянули «підводні камені» лікування за кордоном та юридично захищене лікування.

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