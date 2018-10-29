На виконкомі переглянуть тарифи на ритуальні послуги у Трускавці

By  | 29.10.2018 | Filed under: Новини

Завтра, 30 жовтня, відбудеться засідання виконавчого комітету Трускавецької міської ради.   На ньому зокрема розглянуть питання про встановлення тарифів на ритуальні послуги (поховання) для КП «Парк Курортний». Очікується, що тарифи зростуть.

Також на виконкомі дадуть добро на встановлення деяких дорожніх знаків, зарахують двох осіб на квартирний облік, присвоять адреси ряду об’єктів нерухомості. Серед питань, які розгляне виконком – і «Про введення в дію рішення конкурсного комітету з визначення автомобільного перевізника з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у м. Трускавець».

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