№91927 НЕМАЄ ГРОШЕЙ НА АЛІМЕНТИ?- ОТРИМАЙ РОБОТУ

В рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!» Трускавецький міський відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Львівській області роз`яснює як боротись із неплатниками аліментів згідно з Законом.
Якщо боржник не працює та не сплачує аліменти самостійно, за наявності у нього заборгованості із сплати аліментів понад 3 місяці:
майно, яке йому належить на праві власності арештовується, вилучається та в примусовому порядку реалізовується в рахунок сплати заборгованості по аліментах.
Стягнення, які можуть бути застосовані до боржника:
тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України, керуванні транспортними засобами, користуванні зброєю та полювання;
стягнення виконавчого збору (основної винагороди приватного виконавця) та штрафних санкцій;
адміністративна відповідальність за несплату аліментів(призначається покарання у вигляді суспільно корисних робіт);
кримінальна відповідальність за ухилення від сплати аліментів.
Боржник, який не має роботи, може працевлаштуватись самостійно або звернутись до Державної служби зайнятості.
Способи отримання інформації про наявні вакансії:
офіційний веб-сайт Державної служби зайнятості України: https://www.dcz.gov.ua/userSearch/vacancy ;
безпосередньо в центрі зайнятості;
безпосередньо у державного виконавця.
Що робити, коли немає вакансій за фахом?
Державна служба зайнятості може забезпечити навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації для отримання навичок нової професії або ж підвищити кваліфікацію за наявним фахом.
У випадку працевлаштування, боржник негайно повідомляє про місце роботи державного (приватного) виконавця, на виконанні у якого перебуває рішення про стягнення аліментів.
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