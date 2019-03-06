№91927 НЕМАЄ ГРОШЕЙ НА АЛІМЕНТИ?- ОТРИМАЙ РОБОТУ

В рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!» Трускавецький міський відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Львівській області роз`яснює як боротись із неплатниками аліментів згідно з Законом.

Якщо боржник не працює та не сплачує аліменти самостійно, за наявності у нього заборгованості із сплати аліментів понад 3 місяці:

майно, яке йому належить на праві власності арештовується, вилучається та в примусовому порядку реалізовується в рахунок сплати заборгованості по аліментах.

Стягнення, які можуть бути застосовані до боржника:

тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України, керуванні транспортними засобами, користуванні зброєю та полювання;

стягнення виконавчого збору (основної винагороди приватного виконавця) та штрафних санкцій;

адміністративна відповідальність за несплату аліментів(призначається покарання у вигляді суспільно корисних робіт);

кримінальна відповідальність за ухилення від сплати аліментів.

Боржник, який не має роботи, може працевлаштуватись самостійно або звернутись до Державної служби зайнятості.

Способи отримання інформації про наявні вакансії:

офіційний веб-сайт Державної служби зайнятості України: https://www.dcz.gov.ua/userSearch/vacancy ;

безпосередньо в центрі зайнятості;

безпосередньо у державного виконавця.

Що робити, коли немає вакансій за фахом?

Державна служба зайнятості може забезпечити навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації для отримання навичок нової професії або ж підвищити кваліфікацію за наявним фахом.

У випадку працевлаштування, боржник негайно повідомляє про місце роботи державного (приватного) виконавця, на виконанні у якого перебуває рішення про стягнення аліментів.

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