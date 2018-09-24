Неповнолітньому зловмиснику з Дрогобиччини загрожує до 8 років ув’язнення за тяжкі тілесні ушкодження

За процесуального керівництва Дрогобицької місцевої прокуратури слідчими місцевого відділу поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом спричинення неповнолітньою особою тяжких тілесних ушкоджень двом жителям Дрогобича. Про це інформує прес-служба прокуратури Львівської області.

Дії вказаної особи кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.121 КК України – умисне тяжке тілесне ушкодження.

Інцидент стався цьогоріч, 22 вересня, близько 7 години ранку на площі Т.Шевченка у Дрогобичі. 15-річний зловмисник із Дрогобиччини умисно завдав декілька ударів складаним ножем 22 та 23-річному чоловікам. Одного із них вдарив ножем у сипну, а іншого – у ліве підребер’я. Внаслідок цього обидва потерпілих потрапили до реанімації у важкому стані, де за їх життя дотепер борються медики Дрогобицької міської лікарні. Причиною конфлікту стали ревнощі.

Того дня неповнолітнього правопорушника затримано в порядку п.2 ч.1 ст. 208 КПК України та одразу ж повідомлено про підозру. Крім цього, суд обрав лиходію запобіжний захід – тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Досудове розслідування триває, здійснюються необхідні слідчі та процесуальні дії. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

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