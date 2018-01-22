Невідомі пробували спалити ресторан «Гражда» у Трускавці

У статті «Хто хоче спалити ресторан Лева Грицака?», опублікованій 12.01.2018 р., «Трускавецький вісник» подавав інформацію, що правоохоронці перевіряють інформацію про намір окремих осіб спалити ресторан, який належить родині колишнього міського голови Трускавця Лева Грицака. Буквально через кілька днів після цієї публікації, а саме в ніч на 16 січня, невідомі дійсно спробували здійснити вламання в ресторан та підпалити його. Щоправда, об’єктом нападу став не ресторан «Дворик Лева», а етно-ресторан «Гражда», який також є власністю родини Грицаків. Тільки пильність охоронця врятувала заклад від підпалу.

Отже, цей факт є підтвердженням того, що вороги Лева Грицака пробують йому помститися. Нагадаємо, що після відновлення свого членства в партії «Батьківщина» та обрання головою МГО «Рада Старійшин» м. Трускавця Лев Грицак виступив з кількома публічними заявами, в яких піддав різкій критиці дії деяких своїх попередників та наступників на мерській посаді, а саме Р. Козира та Богдана Матолича. Не приховували злості, емоцій і бажання помсти й перші особи ПрАТ «Трускавецькурорт» – за те, що Лев Грицак підняв тему незаконної приватизації об’єктів санаторно-курортної галузі у Трускавці та рішуче став на захист гідромінеральної бази курорту, висловивши чітку позицію, що «Нафтуся» повинна бути власністю трускавецької громади, а не приватних комерційних структур. Реакція окремих осіб на ці публічні заяви Лева Грицака була істеричною.

Тож не виключено, що намагання невідомих осіб, яких розшукує поліція, спалити етно-ресторан «Гражда», що мало місце в ніч на 16 січня, є замовним злочином. Питання в тому, наскільки швидко будуть виявлені замовники нападу на ресторан.

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