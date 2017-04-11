Новини з центральної бібліотеки Трускавця

Формування бібліотечного простору

Впродовж багатьох років українці сприймають бібліотеку як книгозбірню, де в першу чергу черпають знання з друкованої книги. Проте світ змінюється і роль бібліотеки також.

Сучасна бібліотека – це не тільки читання, це центр громадського життя, центр інноваційного розвитку громади. Важливим завданням для бібліотек на сьогодні є підвищити соціальну і комунікативну роль бібліотек.

5 квітня в читальній залі Трускавецької центральної міської бібліотеки відбулась творча лабораторія «Формування бібліотечного простору» для бібліотечних працівників. Серед питань, які розглядались, були питання, що окреслюють можливості бібліотек щодо просування читання у молодіжне середовище; організації бібліотечного простору (відкритого, сучасного, комфортного) та інтер`єру, який повинен запрошувати, приваблювати. Модератором зустрічі була Вовнюк Ірина Миколаївна, завідувач науково-методичного відділу обласної бібліотеки для юнацтва. Пані Ірина підготувала мультимедійну презентацію, з якою ознайомила присутніх бібліотекарів.

Ця почута інформація сподобалась присутнім і дала поштовх для впровадження нових форм роботи.

Галина Грицило, завідувач відділу обслуговування Трускавецької ЦБ

Година народознавства «Вербові котики»

Верба красна розцвітає,

Про Великдень сповіщає

І Спасителю під ноги

Стеле гілочки розлогі.

Тиждень перед Великоднем християни відсвяткували Вербну неділю, або, як ще її називають, Лазареву, – християнське свято із циклу пасхальних свят. Це велике дванадесяте свято і день здійснення старозавітного пророцтва про в’їзд Месії в Єрусалим на осідланому молодому ослі. Оскільки під Його ноги люди стелили пальмові гілки і тримали у руках розквітле віття, то зранку у цей день християни теж несуть до храму лозу, яка освячується за допомогою спеціальної молитви. Розквітлі віття, освячені на утрені – це символ воскресіння людства в Царстві Небесному, яке станеться через Христа.

Тропар Квітневої Неділі: « … І ми, як діти, несучи знамена перемоги, Тобі, Переможцеві смерти, кличемо: Осанна на висотах, благословен, хто йде в ім’я Господнє».

З посвяченою лозою в нашому народі пов’язані різні практики. Освячена вербова лоза має магічну силу, адже недарма кажуть: «Не я б’ю, шутка б’є, віднині за тиждень Великдень буде». Посвяченої лози ніхто не нищив. Її ставили вдома за ікони або садили на городі, нею благословляли худобу, деякі проковтували пуп’янки «щоб горло не боліло». З посвяченою вербою господар обходив своє обійстя, щоб захоронити його від нечистої сили.

В рамках заходу у читальному залі центральної бібліотеки створено книжково-ілюстративну виставку «Верба красна розцвітає…». Присутні дізналися про українські вірування, пов’язані з Вербною неділею, ознайомилися з біблійними історіями про життя Ісуса Христа, про святкування Великодня, послухали гаївки «Ти вербо кучерява», «Вію, вію віночок», «Вербовая дощечка», «Ой зацвіли фіялочки». Вірша зачитав наймолодший школяр ЗОШ №1 Артур Касперський.

Ореста Касперська, провідний бібліотекар Трускавецької ЦБ

Квітнуть писанки барвисті – Великодній час!

Світ розбудив веселий гомін:

Нам радість дав Господь з небес.

Для нас гудуть церковні дзвони:

Христос Воскрес! Христос Воскрес!

Великодній час – це пора тріумфу – Господь воскресає, і наше серце спонтанно переповнюється піднесенням, радістю, очікуванням дива. І з цієї радісної нагоди бібліотекарем юнацької кафедри центральної міської бібліотеки підготовлено виставку-інсталяцію «Квітнуть писанки барвисті – Великодній час!».

Завітайте до бібліотеки, де на вас чекають книги, з яких ви отримаєте потрібну для вас інформацію.

Шануймо і відновлюймо звичаї та обряди наших предків!

З Великоднем Вас! Світлого усім свята! Христос воскрес! – Воістину воскрес!

Олександра Пфайфер, провідний бібліотекар юнацької кафедри Трускавецької ЦБ

Трускавецький вісник

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