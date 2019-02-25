Перемога чи підстава?

Данайців бійся, що дари приносять.

Гомер, «Іліада»

На тобі, небоже, що мені негоже.

Українське народне прислів`я

Історичним моментом пробували жартома назвати пропозицію ПрАТ «Трускавецькурорту» Трускавецькій міській раді ввійти своєю часткою в ТОВ «Трускавецькі лікувальні води». Це підприємство, створене наприкінці минулого року, є фактично тією ж філією ГГРЕС ПрАТу (тільки з іншою назвою) та орендотримачем гідромінеральної бази курорту. Бо фактичним і юридичним власником гідромінеральної бази і надалі є ПрАТ «Трускавецькурорт».

Про створення спільного підприємства ПрАТ «Трускавецькурорт» та Трускавецької міської ради з видобування та реалізації трускавецьких мінеральних вод говорилося вже не один раз. Востаннє – після перемоги Андрія Кульчинського на мерських виборах у 2015 році. Тоді вже й меморандум встигли підписати, і необхідність створення такого СП пробували пояснити. Але затія закінчилася пшиком. А створене рішенням сесії комунальне підприємство міської ради «Трускавецька ГГРЕС» так і залишилося мертвонародженим дитям популізму та окозамилювання.

І ось настає останній день календарної зими 2019 року. Хоча порядок денний не віщує якихось несподіванок, та до мікрофона запрошують керівника юридичної служби ПрАТ «Трускавецькурорт» Андріана Копинця, який намагається пропозицію про створення СП подати якомога урочистіше та привабливіше. Невербаліка видає хвилювання доповідача – переступання з ноги на ногу, не дуже щира посмішка, намагання жартами приховати невпевненість, безперервне теребіння пальцями газети «Франкова криниця Підгір`я” зі статтею про Юлію Тимошенко на першій сторінці і звітом про виконання бюджету Трускавця в 2018 році всередині.

- 28 грудня 2018 року спецдозвіл на користування надрами було переоформлено з ПрАТ «Трускавецькурорт» на ТОВ «Трускавецькі лікувальні води», – розповідає Андріан Копинець. – 2 січня було переоформлено акт надання гірничого відводу. Тобто, з 28 січня минулого року експлуатацію Трускавецького родовища мінеральних вод вже здійснює ТОВ «Трускавецькі лікувальні води». Маючи всю гідромінеральну базу, всі дозвільні документи, дозволи тощо, і усвідомлюючи наші домовленості, які були три роки тому, 20 лютого було подано пропозицію міській раді про участь у цьому товаристві з часткою до 50%. Який буде ваш внесок – це вже вам вирішувати, але яким би він не був, наша пропозиція залишається в силі. Тобто, 50% «Трускавецькурорт» готовий віддати міській раді. Кажу ще раз – це не жарт. У пропозиції вказано «провести на сесії із залученням громадськості та публічним висвітленням». Тому що якщо зараз почнеться якась протидія, то повірте, ніхто не буде просити, падати в ноги і так дальше. Це, мабуть, історичний момент, і я радий, що беру в ньому участь. Ми зробили фірму і на блюдечку її принесли…

Відео виступу Андріана Копинця на сесії Трускавецької міської ради 28 лютого можна переглянути в мережі Фейсбук у групі «Трускавець. Оперативно» за посиланням https://www.facebook.com/volodymyr.kluczak/videos/2118135344889812/

Після виступу юриста ПрАТу до нього було ряд запитань від депутатів. Зокрема, Зоряна Домбровська (фракція «УКРОП») запитала яка загальна вартість гідромінеральної бази та чи ця пропозиція ввійти до складу ТОВ стосується лише міської ради чи й приватних структур. Адже не виключено, що окремі санаторно-курортні комплекси Трускавця могли б теж внести свою лепту у збереження та розвиток гідромінеральної бази курорту. Андріан Копинець відповів, що поки що це пропозиція тільки для міської ради. Він також наголосив на тому, що як тільки «Нафтусю» почнуть бутилювати (продавати в пляшках), тоді гідромінеральній базі, а отже і курорту може настати кінець.

Андріан Васильович висловив своє бачення яким шляхом може йти СП. Є три варіанти, каже представник ПрАТу: 1) запроваджувати платний вхід на бювет, 2) дотувати видатки на видобування і подачу «Нафтусі» та інших вод до бювету, і тоді вся Україна може їздити пити безкоштовну воду до Трускавця, 3) повісити на двері бювету колодку.

Депутати одноголосно погодилися, що пропозицію ПрАТу по спільному підприємстві треба розглянути. Деякі, щоправда, дуже (аж занадто) оптимістично поставилися до цього «подарунку», плещучи в долоні і забуваючи, що безкоштовний сир буває тільки в мишоловці. Обмін люб`язностями між А. Копинцем і депутатом міськради Р. Бучковичем нагадував Будапештський меморандум, який ніколи не мав бути порушеним, хоча ні до чого конкретно не зобов’язував і не має юридичних наслідків.

В сесійній залі був присутній і генеральний директор ПрАТ «Трускавецькурорт» Андріан Драновський, але він в дискусію не втручався. Після виступу Андріана Копинця та його відповідей на запитання депутатів сесія перейшла до розгляду питань порядку денного, першим з яких було внесення змін до бюджету міста на 2019 рік (доповідав начальник фінуправління Микола Федоричак).

ПрАТ «Трускавецькурорт» вже стільки разів «йшов назустріч» міській владі, обіцяв та підписував «дорожні карти» і меморандуми, що теперішня пропозиція не може сприйматися як однозначно позитивна. Досить лише пригадати складні стосунки ПрАТу з міським головою Трускавця 2002-2010 рр. Левом Грицаком, котрий твердо відстоював інтереси громади міста, досить лише подивитися на вулицю Шевченка, котру ПрАТ зобов’язувався відремонтувати (заасфальтувати) після будівництва «Міротелю», натомість місто робило її за власні кошти, досить пройтися нагірною частиною курорту, щоб побачити «блискучі менеджерські якості» Товариства і те, наскільки вони пішли на користь чи на шкоду курорту в цілому.

Хто обманював раз чи два – тому віри нема. В зв’язку з цим пригадується китайська казочка про чоловіка, котрий вилізав на дерево на околиці села і волав: «Людоньки, рятуйте! На мене напав тигр!». Всім селом люди збігалися, а він з дерева лише хихотів та реготав до упаду – ось, мовляв, як я вас надурив. І так було кілька разів. Коли ж одного разу на цього брехуна дійсно напав тигр, то всі волання про допомогу селяни проігнорували, думаючи, що той знову бреше. І так тигр брехуна зжер.

Із депутатських запитів

LI сесія Трускавецької міської ради – це не лише розгляд важливих питань порядку денного, а й актуальні питання життєдіяльності міста, підняті депутатами в запитах та зверненнях.

Микола Сеньків прохав посприяти в освітленні дитячого та спортивного майданчиків на Сагайдачного, 26, та вимагав забрати павутиння кабелів з нових опор зовнішнього вуличного освітлення на цій вулиці.

Василь Тимчишак звернувся з пропозицією забрати два сміттєві баки з-перед будинку 4 на вул. Стуса, або хоча б облагородити там майданчик. Також депутат звернув увагу на стан доріг у Трускавці, оскільки «зліз сніг – злізли і дороги».

Іван Герльовський вкотре підняв тему руїн колишнього магазину «На полі», де збираються алкоголіки та наркомани. Власник майна, як повідомила начальник управління комунального майна ТМР Ольга Сегер, зареєстрований на Сейшельських островах.

Володимир Ключак

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