Збереження Трускавецького родовища: разом долатимемо нові виклики та старі загрози

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Вчора, 27 січня, директор ТзОВ «Трускавецькі лікувальні води» Андрій Тарнавський та генеральний директор ПрАТ «Трускавецькурорт» Андріан Драновський взяли участь у робочій нараді, яка мала на меті напрацювати заходи щодо охорони та збереження Трускавецького родовища мінеральних вод. У складі робочої групи було затверджено посадових осіб з міської ради, в тому числі депутати та представник трускавецького водоканалу. До робочої групи також долучилися запрошені зі Львова фахівці геологи та гідрогеологи: доцент кафедри ЛНУ ім. І Франка Василь Дяків, провідні гідрогеологи Руслан Дідула та Володимир Ільченко.

В ході роботи члени комісії та присутні коротко обговорили стан родовища, згадали про старі та описали нові виклики та загрози, котрі з’явилися останнім часом і можуть мати негативні наслідки. Серед іншого науковці зазначили, що на кількість «Нафтусі» впливають кліматичні зміни, що стали реальністю. Йдеться про тотальну відсутність снігового покриву, котрий частково забезпечував джерела життєдайною вологою. Цієї зими опадів немає, отже родовище не матиме можливості поповнитися живильною вологою від талого снігу, а значить «візьме» вологу з ґрунтових вод. Та й тут не все так просто, адже навколишні забудови тісним бетонним кільцем оточили Курортну балку, в якій формуються джерела. Забудови стали настільки масовими і на них настільки важко вплинути, що доводиться думати над тим, як законно (на місцевому рівні та на рівні держави) за короткий час обмежити цей процес. І чим швидше буде зроблено дослідження та висновки, тим більша імовірність того, що будь яка діяльність у зоні суворої охорони стане табу для місцевих ділків.

Є ще один фактор, який опосередковано впливає на стан родовища – приватні свердловини. Більшість із них пробурено у межах 2 та 3 зон санітарної охорони безіменними організаціями і без належних документів. Такі дії мали б погоджуватися з ТзОВ «Трускавецькі лікувальні води». Тепер, згідно чинного законодавства, такої формальності можна не дотримуватися, адже пакет документів спрощено до мінімуму та й більшість з приватних (дрібних побутових свердловин) ніби то й не впливає на водний ресурс родовища. Однак неконтрольований процес їх буріння несе великий ризик забруднення водоносних горизонтів.

Визначення усіх імовірних загроз для родовища та визначення методу боротьби з ними – це тривалий і складний процес. Скажімо, у зоні суворої охорони знаходиться ряд об’єктів, які підлягають негайному демонтажу та знесенню. І не лише через імовірну шкоду родовищу. Важливим фактором є розуміння червоних ліній, меж, за які виходити неприпустимо заради збереження курорту. І не важливо скільки у порушника зв’язків і коштів. Такі межі треба виставляти негайно. Цей процес розпочато і в нас немає права на поразку, бо лише в такому разі Трускавець залишиться бальнеологічним курортом.

Галина Носова, ТрускавецьІнфо

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