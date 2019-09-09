Трускавецьке родовище мінеральних вод — основа розвитку медичного туризму Львівського регіону

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16 вересня 2019 року в м. Трускавець відбудеться семінар за участю провідних спеціалістів в галузі гідрогеології та медичного туризму, головною темою якого буде Трускавецьке родовище мінеральних вод та питання, пов’язані з його функціонуванням, утриманням, обслуговуванням та розвитком.

Організатором семінару є ТОВ «Трускавецькі Лікувальні Води». На запрошення товариства зібратися і актуалізувати інформацію щодо мінеральної води Трускавецького родовища та обговорити наявну ситуацію відгукнулися провідні експерти Львівського регіону. У своїх виступах вони поділяться важливою і корисною інформацію щодо родовища та його мінеральних вод, а також будуть готові відповісти на питання всіх зацікавлених.

Представник організатора директор ТОВ «ТЛВ» Тарнавський А.М. говорить про важливість цього семінару: «Ми спробуємо залучити туроператорів, турагентів, лікарів, котрі працюють з пацієнтами та призначають лікувальні води та гідрогеологів в одну спільноту, яка прагне того, щоб про унікальні лікувальні властивості мінеральних вод Трускавця дізналося і скористалося цим багатством якомога більше людей.

Маю надію, наш захід стане корисним для всіх, хто завітає на нього. Насамперед через свою освітянську роль. Крім того, він є значимою подією для міста, адже має на меті об’єднати багатьох осіб та структури, які мають відношення до промоції курорту. Важливо, щоб усі ми разом працювали на благо Трускавця».

Саме зі вступного слова Андрія Михайловича, о 14:00 розпочнеться основна частина семінару. Далі планується виступ Кондратюка Євгена Івановича, провідного гідрогеолога, з доповіддю на тему історичного огляду вивчення мінеральних вод курорту Трускавець та його околиць. За його словами, «розвиток курортів у державі неможливий без надійного забезпечення їх гідромінеральними ресурсами, тому історія використання, вивчення та стану Трускавецького родовища мінеральних вод є актуальною і потребує широкого висвітлення».

Дяків Василь Олексійович, доцент ЛНУ ім. І.Франка, продовжить програму виступів. «Важливо розставити гідрогеологічні акценти про мінеральні води типу “Нафтуся”, показати, що Трускавецьке родовище в межах Курортного парку є еталонним, але не єдиним, а також показати завдяки яким чинникам, можна забезпечити сприятливі умови формування гідрохімічного складу та якості вод для бальнеологічного лікування».

Дідула Руслан Петрович – головний гідрогеолог ПрАТ «Геотехнічний інститут» та Тарнавський Андрій Михайлович – директор ТОВ «Трускавецькі лікувальні води» піднімуть питання реалій та перспективних напрямків розробки Трускавецького родовища мінеральних вод.

Дідула Руслан Петрович: «Курорт Трускавець на рівні із Львовом є візитівкою західної України. Курорт має величезний потенціал, проте останнім часом репутація курорту похитнулась через ряд об’єктивних і суб’єктивних факторів. Одним з них є загроза забруднення, а місцями й виснаження цінних мінеральних вод. Існує нагальна потреба розробки стратегії подальшого розвитку курорту та розробки заходів для підтримання його позитивного іміджу, оскільки внаслідок антиреклами поширюваної конкурентами у багатьох потенційних відвідувачів курорту склалось неправильне негативне враження про нього. У своїй доповіді постараюсь вказати на негативні моменти сучасного стану курорту та висвітлити можливі напрямки його розвитку».

Яцюк Володимир Михайлович, кандидат медичних наук, асистент кафедри реабілітації та нетрадиційної медицини ЛНМУ ім. Данила Галицького, розповість про унікальні лікувальні можливості Трускавецьких мінеральних вод. «Мій виступ має на меті підвищити рівень фахівців різного профілю, які пропагують курорт і які займаються поширенням інформації про курорт та його унікальні лікувальні води. Наша мета звернути увагу на Трускавець і його унікальні лікувальні води, а також розвиток медичного туризму».

Основна частина заходу закінчиться блоком Питання-відповіді, де всі бажаючі зможуть задати питання спікерам. Далі під час кава-брейку учасники зможуть у неформальній обстановці по спілкуватися між собою та обговорити важливі теми, згадані під час виступів.

В заключній частині семінару на учасників чекає екскурсія до Трускавецького родовища мінеральних вод.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (067) 310 14 26.

Деталі заходу

Семінар: «Трускавецьке родовище мінеральних вод — основа розвитку медичного туризму Львівського регіону».

Місце проведення: Україна, м. Трускавець, «Міротель», 2-поверх.

Дата та час проведення: 16 вересня 2019 р. 14.00 год.

Організатори семінару: ТОВ «Трускавецькі лікувальні води».

Учасники: Трускавецька міська рада, ПрАТ «Трускавецькурорт», ТОВ «Трускавецькі лікувальні води», ПрАТ «Геотехнічний інститут», Львівський національний університет ім. І. Франка, ПП «Туристична компанія «Україна», екскурсоводи, лікарі, працівники ТОВ «Трускавецькі лікувальні води».

Програма заходу:

13:30 – 14:00. Реєстрація учасників семінару.

14:00. Відкриття семінару.

14.00 – 16.00. Виступи доповідачів семінару.

Доповідачі:

Тарнавський Андрій Михайлович – директор ТОВ «Трускавецькі лікувальні води». Привітання, ознайомлення з метою проведення семінару, представлення учасників, присутніх. Кондратюк Євген Іванович – провідний гідрогеолог. «Від соляного промислу до цілющої Нафтусі: історичний огляд вивчення мінеральних вод курорту Трускавець та околиць». Дяків Василь Олексійович – доцент ЛНУ ім. І.Франка. «Нафтуся та нафтусеподібні води». Дідула Руслан Петрович – головний гідрогеолог ПрАТ «Геотехнічний інститут», Тарнавський Андрій Михайлович – директор ТОВ «Трускавецькі лікувальні води». «Реалії та перспективні напрямки розробки Трускавецького родовища мінеральних вод». Яцюк Володимир Михайлович – кандидат медичних наук, асистент кафедри реабілітації та нетрадиційної медицини ЛНМУ ім. Данила Галицького. «Унікальні лікувальні можливості Трускавецьких мінеральних вод».

Блок запитань до доповідачів та обмін думками.

16:00 – 16:45. Кава-брейк.

17:00 – 18:00. Екскурсія на Трускавецьке родовище мінеральних вод.

Оргкомітет

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