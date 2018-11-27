Поїхати з дитиною за кордон легко!

Тарас Грень, очільник Львівської юстиції, нагадав про те, що часто діти є засобом маніпуляції між розлученими батьками. Тому важливо знати про ті випадки, передбачені Законом, коли не потрібно отримувати дозвіл другого з батьків на виїзд дитини за кордон.

Отже, якщо дитина проживає з одним із батьків, який не перешкоджає другому з батьків у спілкуванні та побаченнях з дитиною: така дитина може виїхати за кордон на термін до 1-го місяця. Що необхідно:

- якщо відомо про місце проживання другого з батьків, написати йому рекомендованого листа про державу-прямування та мету та тривалість поїздки;

- на кордоні пред`явити копію рішення суду або органу опіки і піклування про визначення (підтвердження) місця проживання дитини.

Пам`ятка: повернутись в Україну з дитиною потрібно в строк до 1 місяця з дати виїзду. За умисне порушення строків перебування з дитиною за кордоном передбачені штраф у розмірі від 1700 до 3400 грн. та втрата права виїзду з дитиною за кордон без згоди другого з батьків на рік.

Якщо дитині заборгували зі сплатою аліментів понад 4 місяці або понад 3 місяці дитині з інвалідністю або тяжкою хворобою, то можна виїхати з дитиною на строк до 1 місяця і більше без дозволу боржника. Що необхідно:

- отримати довідку про наявність у другого з батьків заборгованості по сплаті аліментів у державного чи приватного виконавця за місцем виконання рішення про стягнення аліментів;

- на кордоні пред`явити довідку про наявність у другого з батьків заборгованості понад 4 місяці або понад 3 місяці та документ, що підтверджує тяжку хворобу або інвалідність дитини.

Тарас Грень наголосив, що ці правила стосуються виїзду із дитиною за кордон з метою лікування, навчання; участі у дитячих змаганнях, фестивалях, наукових виставках, учнівських олімпіадах та конкурсах, екологічних, технічних, мистецьких, туристичних, дослідницьких, спортивних заходах; оздоровлення та відпочинку.

Прес-служба Головного територіального управління юстиції у Львівській області

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