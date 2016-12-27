Попередній мер критикує теперішнього

Міський голова Стебника 2010-2015 рр. Василь Пецюх розкритикував діяльність чинного мера Петра Старосольського. У замітці «Бюджет Стебника-2016. Як він (не) виконувався…» в мережі Фейсбук екс-мер міста калійників пише:

«Прийняття міського бюджету міста Стебника на 2016 рік супроводжувалось міським головою П. Старосольським та його заступниками гучними заяви. Ними повідомлялось, що у 2016 році у порівнянні з 2015 роком значно зростуть надходження, зокрема від акцизного податку на тютюнові та алкогольні вироби, податку на нерухомість (крім земельного податку), єдиного податку тощо.

А що маємо? Надходження податку на підакцизні товари не виконані. Податку на нерухоме майно за 11 місяців зібрано аж 116,6 тис. грн. Податку від прибутку комунальних підприємств замість запланованих 112,5 тис. грн отримано станом на 1 грудня 2,1 тис грн. (у 2015 році за січень-листопад отримано 90,4 тис. грн). Від чистого прибутку КП “Ринок “Прикарпаття” поступило аж 2,7 тис. грн. Т.зв. “реформування” ринку призвело до відсутності в підприємства коштів на оплату за електроенергію. Єдиного податку зібрано ще менше ніж у 2015 році.

А як з видатками? У 2016 році коштів на утримання апарату міської ради було виділено на 870 тис. грн більше у порівнянні з 2015 роком. Плануванння бюджету новою командою привело до того, що у бюджеті 2016 року не знайшлось достатньо коштів на капітальний ремонт об’єктів благоустрою, зокрема доріг. Якби не кошти з міського бюджету міста Дрогобича для депутатів від Стебника, то не відремонтували б і тих діляночок доріг по вул. Калнишевського, Бандери, Героїв Майдану.

Не дивно, що при такому виконанні дохідної частини бюджету та неефективному їх використанні, міста Стебника немає серед центрів об’єднаних територіальних громад. А це і є головний “результат” діяльності роботи команди міського голови».

Нагадаємо, що екс-мер Стебника Василь Пецюх зараз є чинним депутатом Стебницької міської ради від НРУ, а діючий мер Стебника Петро Старосольський виграв вибори як представник партії «Батьківщина».

Трускавецький вісник

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