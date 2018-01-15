ПрАТ боїться назвати точну кількість працівників ГГРЕС?

На сесії Трускавецької міської ради 20 грудня 2017 р. депутат Руслан Цехмейстер подав звернення на тему діяльності ГГРЕС – складової структурної одиниці ПрАТ «Трускавецькурорт». Ознайомитися з повним текстом цього депутатського звернення можна тут.

Депутат Цехмейстер намагався вияснити чи проводиться належний контроль за станом гідромінеральної бази курорту та навів ряд фактів, які спонукали його до подання звернення: закрите та опломбоване приміщення ГГРЕС на вул. Помірецькій, 51, інформація про підготовку цього приміщення до продажу, скорочення в рази штату працівників ГГРЕС тощо. У запиті, поданому на ім`я міського голови Трускавця, Руслан Цехмейстер просив надати інформацію про те, які кроки здійснено виконавчими органами влади щодо відновлення діяльності комунальної ГГРЕС і чи щось взагалі робиться в цьому напрямку.

У відповіді депутату на його звернення генеральний директор ПрАТ «Трускавецькурорт» Віктор Жданов повідомив, що будівля на Помірецькій, 51 «є однією з адміністративних (офісних) нежитлових невиробничих будівель товариства без встановленого конкретного функціонального призначення, тобто зазначена будівля може використовуватись не тільки для розміщення адміністрації філії «Гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція». Віктор Миколайович повідомив, що зараз філія ГГРЕС ПрАТ «Трускавецькурорт» перебуває за адресою м. Трускавець, бульв. Ю. Дрогобича, 2.

А от чітко відповісти на запитання скільки ж працівників працює у ГГРЕС після скорочення Віктор Жданов не захотів, обмежившись відпискою. Ось як вона звучить: «…штатна чисельність працівників виробничих та функціональних структурних підрозділів філії «Гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція» визначена товариством виходячи із виробничо необхідної та економічно обґрунтованої кількості працівників для забезпечення якісного виконання покладених на філію завдань».

Цікавою є відповідь ПрАТУ щодо контролю за станом гідромінеральної бази курорту:

«Щодо питання проведення належного контролю за станом гідромінеральної бази курорту Трускавець, контролю за якістю мінеральної води «Нафтуся» та інших мінеральних вод Трускавця, повідомляємо, що відповідно до законодавства України такий контроль покладено на відповідні органи державної влади.

Зокрема, повноваження органів державної влади щодо державного контролю визначені Кодексом України про надра, Законом України «Про охорону навколишнього середовища», ГСТУ 42.10-02-96 «Води мінеральні лікувальні. Технічні умови», ДСТУ 878-93 «Води мінеральні питні. Технічні умови».

Порядок проведення відповідних заходів контролю визначений Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Зі свого боку ПрАТ «Трускавецькурорт» як надрокористувач Трускавецького родовища мінеральних вод та розсолів неухильно дотримується встановленого порядку користування надрами та виконує всі обов’язки щодо їх охорони, які випливають зі спеціального дозволу на користування надрами реєстраційний номер 2005, виданого 18.10.1999 року Державною службою геології та надр України, та відповідних положень Кодексу України про надра, Закону України «Про охорону навколишнього середовища».

Цікаво, що жодної відповіді на свої запитання про роботу комунальної ГГРЕС депутат Руслан Цехмейстер не отримав. Заради справедливості зазначимо, що таку відповідь мав би надати не ПрАТ «Трускавецькурорт», а міський голова Андрій Кульчинський. Адже на питання, які задав депутат, мають відповісти виконавчі органи влади Трускавця, тим більше, що вони звучать чітко і зрозуміло:

1. – чи було оголошено конкурс на посаду керівника комунальної ГГРЕС?

2. – який штатний розпис комунальної ГГРЕС?

3. – чи передбачено фінансування КП «Трускавецька міська ГГРЕС» на 2018 рік і в якому обсязі?

4. – які кроки здійснено для отримання ліцензії на видобуток мінеральної води комунальною ГГРЕС?

Тож депутат Цехмейстер мав би очікувати додаткової відповіді вже від міського голови, в якій мають бути відповіді на ці запитання.

Окрім цього у своєму запиті депутат Руслан Цехмейстер просив надати йому всі необхідні документи, які підтверджують, що контроль за якістю «Нафтусі» та інших мінеральних вод Трускавця на даний час ведеться належним чином, та просив вказати конкретну відповідальну посадову особу Трускавецької міської ради, яка слідкує за дотриманням законодавства у цій сфері. Очевидно, що відповідь на ці питання була б цікавою не лише депутату Русланові Цехмейстеру, а й всій трускавецькій громаді.

І на закінчення маленька ремарка. На найближчій сесії Трускавецької міської ради (25.01.2018) розглядатиметься питання «Про поновлення договору оренди землі по вул. Помірецькій, 51 площею 0,9898 га для ПрАТ «Трускавецькурорт». Мова йде про земельну ділянку (кадастровий номер 4611500000:11:010:0021) для обслуговування лабораторно-адміністративного корпусу, тобто про землю під та біля приміщення ГГРЕС на Помірецькій. ПрАТ «Трускавецькурорт» звернувся до міської влади Трускавця із заявою про поновлення договору оренди землі терміном до 20.02.2028 р. (тобто, на 10 років).

Профільна депутатська земельна комісія (голова Анатолій Стародуб) розглядала це питання на своєму засіданні сьогодні, 16 січня, і прийняла рішення «на розгляд сесії», тобто утрималася від рекомендацій прийняти чи відхилити цей проект рішення. Тож всім депутатам вже наступного тижня прийдеться чухати голову, щоб відповісти на майже гамлетівське «дати чи не дати» землю в оренду для ПрАТ «Трускавецькурорт».

З отриманої депутатом Цехмейстером відповіді, як і з намагання ПрАТу отримати землю під будівлею колишньої ГГРЕС в оренду неважко зробити висновок, що щось та й замишляється. І швидше за все це «щось» – продаж ПрАТом чергового об’єкту, в цьому випадку будівлі ГГРЕС на Помірецькій. І хто його знає, чи паралельно не готується під продаж будівля верхнього бювету та все інше майно, яке ще має хоча б якусь цінність. Для мародерів головне зиск.

А що влада міста? Чи зроблено хоча б один крок до того, щоб комунальна ГГРЕС діяла в реальності, а не на папері? Дивне питання, скажете ви. Бо хто мав би цей крок робити, якщо нема зацікавленості? А чому тої зацікавленості нема, можна лише здогадуватись. Як співає Софія Ротару, «сумно, сумно аж за край…».

Володимир Ключак

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