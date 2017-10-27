Інтернет-видання «Трускавецький вісник» в жовтні 2011 року повідомило про заснування премії імені отця Олекси Пристая та подало на розгляд громади Положення про премію. Нагадуємо умови присудження Премії імені отця Олекси Пристая та публікуємо рішення про присудження цієї нагороди в 2017 році.

Положення про премію імені отця Олекси Пристая

1. Премія імені отця Олекси Пристая (далі – Премія) присуджується щорічно в першу неділю жовтня.

2. Засновником Премії є Інтернет-видання «Трускавецький вісник», редакція якого визначає дванадцятьох переможців у шести номінаціях. Ініціатива заснування Премії належить журналісту Володимиру Ключаку.

3. Номінації, в яких присуджується Премія – «Політика», «Культура», «Духовність», «Благодійність», «Журналістика» та «Громадська діяльність»; по кожній номінації щороку нагороджуються дві особи.

4. Премія не має грошового еквіваленту і є почесною відзнакою заслужених для громади осіб.

5. Премія не надається посмертно.

6. Премія не може присуджуватися двічі одній і тій же особі протягом різних років чи по різних номінаціях.

7. Підставою присудження Премії є не лише діяльність в період поточного року, а й у попередні періоди.

8. Лауреатами Премії можуть бути особи не молодше 21 року, чия діяльність носить конструктивний та корисний для громади міста і регіону характер, а саме:

а) в номінації «Політика»: боротьба за справедливість, протидія корупції в органах влади, використання свого посадового становища не лише в особистих цілях, а і з метою контролю влади та гуртування трускавецької громади – за прикладом отця Олекси Пристая;

б) в номінації «Культура»: діяльність на розвиток культури мешканців міста Трускавця та його гостей, естетичне виховання молодого покоління, позиціонування культури як об’єднуючого фактору для трускавецької громади – за прикладом отця Олекси Пристая;

в) в номінації «Духовність»: відзнака для духовних та світських осіб, які є моральними авторитетами для громади, духовними провідниками, котрі власним прикладом навчають бути справжнім християнином, патріотом та Людиною – за прикладом отця Олекси Пристая;

г) в номінації «Благодійність»: нагороджуються особи, котрі спричинилися до підтримки книговидання, допомоги малозахищеним верствам населення, внесли вагомий вклад у творення обличчя Трускавця та регіону, відомі своє доброчинною діяльністю – за прикладом отця Олекси Пристая;

ґ) в номінації «Журналістика»: всебічне, оперативне та об’єктивне висвітлення життя міста та/чи регіону, доведення до громади правди про події, факти, імена, явища, процеси, аналітична та синтетична робота, діяльність на творення позитивного образу Трускавця, сміливість піднімати і гострі та «незручні» питання – за прикладом отця Олекси Пристая;

д) в номінації «Громадська діяльність»: за небайдужість до процесів, які відбуваються у місті та регіоні, за стійку громадянську позицію, порушення перед владою важливих для міста та регіону проблем, творення ініціативних груп мешканців, гуртування громади – за прикладом отця Олекси Пристая.

9. Рішення про присвоєння Премії публікується щороку в першій половині жовтня та містить мотивуючу та резолютивну частину.

10. Засновник Премії залишає за собою право змінювати дане Положення у випадку виявлення такої потреби (наприклад, збільшення кількості номінацій, зміна Засновника шляхом долучення додаткових суб’єктів при присудженні премії, можливість запровадження символічних грошових нагород, грамот чи дипломів, інше).

2 жовтня 2011 р.

Рішення про присудження Премії імені отця Олекси Пристая

жовтень 2017 року

Редакція Інтернет-видання «Трускавецький вісник» оголошує лауреатами Премії імені отця Олекси Пристая в 2017 році наступних осіб:

1. За боротьбу за справедливість та за гуртування трускавецької громади – за прикладом отця Олекси Пристая, нагороджуються Олександр Грищенко та Богдан Габшій (номінація «Політика»).

Олександр Грищенко, в минулому депутат Львівської обласної ради та Трускавецької міської ради, колишній головний архітектор Трускавця, зараз заступник голови МГО «Рада Старійшин», громадський діяч, підготував блискучу доповідь про стан родовищ мінеральних вод та деструктивну діяльність ПрАТ «Трускавецькурорт», один з реалізаторів ідеї формування та затвердження Генерального плану Трускавця.

Богдан Габшій, депутат Трускавецької міської ради V та VI демократичного скликання, голова фракції «Свобода» в міській раді, активно відстоює інтереси виборців свого округу, на сесіях піднімає важливі загальноміські питання, своєю працею сприяє покращенню благоустрою міста, поміркований політик, який єднає трускавецьку громаду.

2. За діяльність на розвиток культури, естетичне виховання молодого покоління, позиціонування культури як об’єднуючого фактору – за прикладом отця Олекси Пристая, нагороджуються Ірина Бердаль-Шевчик та Анна Литвин (номінація «Культура»).

Ірина Бердаль-Шевчик, мисткиня з талановитого роду різьбярів та митців, відома у Львові та всій Україні, свої знання передає молодому поколінню краян, автор чисельних високохудожніх робіт в різних галузях (писанкарство, ляльки-мотанки, бісероплетіння та багато інших), символ краси та порядності в мистецтві.

Анна Литвин, керівник проекту «Перехресні стежки», який зробив величезний прорив у культурологічному русі Трускавця, Борислава та Дрогобича, організатор ряду творчих та мистецьких вечорів, зустрічей з відомими та молодими письменниками, поетами, генератор інших культурологічних ідей, лауреат ряду загальноукраїнських нагород.

3. Відзнака для духовних та світських осіб, які є моральними авторитетами, духовними провідниками, котрі власним прикладом навчають бути справжнім християнином, патріотом та Людиною – за прикладом отця Олекси Пристая, нагороджуються Роксолана Мартинюк та Юстина Шиналь (номінація «Духовність»).

Роксолана Мартинюк, керівник Духовно-просвітницького центру імені отця Івана Валюха при парафії св. Миколая, керівник гуртка хорового співу в Будинку учнівської творчості, ініціатор та координатор проведення загальноміських заходів – Соборної коляди, конкурсу духовної поезії та пісні «Радуйся, Маріє», міського фестивалю хорів та інших, організатор зустрічей з духовними та цікавими людьми, скромна та порядна людина.

Юстина Шиналь – одна із скромних жінок, котрі вистояли у вірі в важкі радянські часи і зараз все своє життя присвячують служінню Богові, залишаючись непомітними для більшості суспільства, вірна опора Церкви.

4. За участь у волонтерському русі, за підтримку громадських організацій – за прикладом отця Олекси Пристая, нагороджуються Марія Головкевич та Лілія Кобільник (номінація «Благодійність»).

Марія Головкевич, відома в Дрогобичі та далеко за його межами волонтер, науковий співробітник музею «Дрогобиччина» (керівник відділу «Тюрма на Стрийській»), активна громадська діячка, меценат, жертвує свої час та кошти для потреб воїнів АТО, зокрема в справі підтримки батальйону ОУН та інших націоналістичних формувань, бере активну участь у багатьох інших гуманітарних проектах.

Лілія Кобільник, поет, бард, композитор, виконавець, волонтер, меценат, бере активну участь у спільноті «Дрогобиччина СОС», у волонтерських та благодійних акціях в Дрогобичі та далеко поза його межами, одна з символів волонтерського руху на Дрогобиччині.

5. За всебічне, оперативне та об’єктивне висвітлення життя регіону, доведення до громади правди про події, факти, імена, явища, процеси, аналітичну та синтетичну роботу, діяльність на творення позитивного образу Дрогобиччини, сміливість піднімати і гострі та «незручні» питання – за прикладом отця Олекси Пристая, нагороджуються Ніна Федько та Юрій Федчак (номінація «Журналістика»).

Ніна Федько, журналіст, редактор газети «Франкова криниця Підгір`я» та співтворець сайту «Трускавець Онлайн» і однойменної громадської організації та агенції журналістських розслідувань, автор багатьох публікацій на актуальну тематику, телеведуча, журналіст за освітою та покликанням.

Юрій Федчак, журналіст, дописувач ряду газет та Інтернет-видань («Вільне слово», «Гомін Галичини», «ДрогобичІнфо», «Трускавецький вісник», «Леополіс» та інші), фотомитець, ініціатор та реалізатор ряду культурологічних проектів у Дрогобичі та поза його межами (зокрема, літературного конкурсу), піднімає важливі для регіону теми, прищеплює у читачів любов до прекрасного, борець за справедливість.

6. За небайдужість до процесів, які відбуваються у місті та регіоні, за стійку громадянську позицію, порушення перед владою важливих для міста проблем, творення ініціативних груп мешканців, гуртування громади – за прикладом отця Олекси Пристая, нагороджуються Володимир Шиманський та Олександр Богуцький (номінація «Громадська діяльність»).

Володимир Шиманський, громадський діяч, голова ГО «Клуб греко-католицької інтелігенції», відомий своєю твердою та незмінною позицію щодо права трускавецької громади на її головне багатство – цілющі мінеральні джерела.

Олександр Богуцький, в минулому депутат Трускавецької міської ради, зараз голова ГО «Трускавецький Автомайдан», виступає проти проявів корупції в місцевій владі, за недопущення повної втрати Трускавцем свого головного багатства – цілющих мінеральних джерел.

Повний перелік осіб, відзначений Премією отця Олекси Пристая в 2017 році (в алфавітному порядку):

Ірина Бердаль-Шевчик («Культура»),

Олександр Богуцький («Громадська діяльність»),

Богдан Габшій («Політика»),

Марія Головкевич («Благодійність»),

Олександр Грищенко («Політика»),

Лілія Кобільник («Благодійність»),

Анна Литвин («Культура»),

Роксолана Мартинюк («Духовність»),

Юрій Федчак («Журналістика»),

Ніна Федько («Журналістика»),

Володимир Шиманський («Громадська діяльність»),

Юстина Шиналь («Духовність»).

Вітаємо лауреатів Премії імені отця Олекси Пристая та бажаємо їм надалі трудитися на благо Трускавця і регіону.

Редакція Інтернет-видання «Трускавецький вісник»

P.S. Нагадуємо, що в 2011-2016 роках лауреатами Премії імені отця Олекси Пристая стали:

Баб`як Леся («Культура», 2014 рік),

Балицький Олексій («Політика», 2011 рік),

Білас Михайло («Культура», 2012 рік),

о. Бондарчук Володимир («Духовність», 2012 рік),

Британ Богдан («Журналістика», 2015 рік),

Бродзінський Євген («Громадська діяльність», 2012 рік),

Буртовий Роман («Громадська діяльність», 2015 рік),

Бучацький Мирон («Громадська діяльність», 2011 рік),

о. Бучинський Михайло («Духовність», 2011 рік),

Бучкович Роман («Громадська діяльність», 2014 рік),

Власюк Анатолій («Журналістика», 2012 рік),

Возняк Олександра («Благодійність», 2016 рік),

Гарасимів Леся («Благодійність», 2016 рік),

Говіщак Андрій («Журналістика», 2011 рік),

Грабовський Святослав («Громадська діяльність», 2011 рік),

Грицак Лев («Благодійність», 2011 рік),

Грицик Ярослав («Журналістика», 2014 рік),

Добровольський Микола («Культура», 2013 рік),

Дорофтей Олексій («Журналістика», 2013 рік),

Заблоцька Надія («Громадська діяльність», 2013 рік),

Заміщак Марія («Духовність», 2014 рік),

Іваник Микола («Громадська діяльність», 2013 рік),

Іванишин Петро («Політика», 2011 рік),

о. Івасівка Петро («Духовність», 2011 рік),

Карпин Олег («Культура», 2016 рік),

Ківацька Катерина («Культура», 2011 рік),

Кісак Ігор («Благодійність», 2014 рік),

Кіт Ярослав («Журналістика», 2011 рік),

Когут Юстина («Благодійність», 2015 рік),

Козир Руслан («Благодійність», 2011 рік),

о. Козанкевич Ігор («Благодійність», 2013 рік),

Козявкін Володимир («Благодійність», 2012 рік),

о. Комарницький Михайло («Духовність», 2013 рік),

Копчак Юрій («Культура», 2012 рік),

Крамар Руслан («Благодійність», 2015 рік),

паст. Кузьмич Анатолій («Духовність», 2015 рік),

Кульчинський Андрій («Благодійність», 2013 рік),

Кульчицька Марія («Журналістика», 2016 рік),

Куртяк Олена («Громадська діяльність», 2016 рік),

Кушнір Володимир («Культура», 2015 рік),

Ластовецький Ігор («Політика», 2013 рік),

Лещишин Орест («Журналістика», 2013 рік),

Лоїк Людмила («Культура», 2015 рік),

Лужецький Тарас («Благодійність», 2014 рік),

Матолич Богдан («Політика», 2015 рік),

Мойсеєнко Олександр («Культура», 2014 рік),

о. Нестер Василь («Духовність», 2013 рік),

Нич Ігор («Культура», 2011 рік),

Носова Галина («Журналістика», 2014 рік),

Петранич Олена («Політика», 2016 рік),

Пилипів Микола («Громадська діяльність», 2014 рік),

Пиців Віктор («Громадська діяльність», 2016 рік),

Пілько Ігор («Політика», 2012 рік),

Пономаренко Наталія («Політика», 2015 рік),

Розора Сергій («Політика», 2014 рік),

Рой Лариса («Духовність», 2015 рік),

Савка Віра («Громадська діяльність», 2015 рік),

Скоп Лев («Культура», 2016 рік),

Солонець Руслан («Громадська діяльність», 2012 рік),

Халак Василь («Культура», 2013 рік),

Цехмейстер Руслан («Політика», 2016 рік),

о. Цмоканич Ігор («Духовність», 2016 рік),

Чапля Станіслав («Духовність», 2014 рік),

Чебаненко Олександр («Благодійність», 2012 рік),

о. Шафран Ярослав («Духовність», 2012 рік),

Швадчак Світлана («Журналістика», 2012 рік),

Швед Іван («Журналістика», 2016 рік),

Швець Павло («Політика», 2013 рік),

Шиманська-Карп`юк Галина («Політика», 2014 рік),

о. Щигло Христофор («Духовність», 2016 рік),

Юник Євген («Політика», 2012 рік),

Юринець Ігор («Журналістика», 2015 рік).

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