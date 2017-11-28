Програма святкових заходів з нагоди відкриття пам`ятника Патріархові Йосифові Сліпому

У четвер, 30 листопада, у Трускавці пройде концерт телеведучої «Нового каналу», акторки та співачки Наталії Кудряшової і Народного артиста України, Голови Азербайджанського культурного центру ім. Мусліма Магомаєва Гурбана Аббасова. Концерт приурочено до 75-ліття від дня народження видатного оперного співака та композитора Мусліма Магомаєва. Лунатимуть пісні з репертуару Мусліма Магомаєва, хіти з мюзиклів, також в програмі [...]