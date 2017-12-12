Прокуратура у Дрогобичі розпочала розслідування факту незаконної приватизації нежитлових приміщень

Дрогобицька місцева прокуратура виявила незаконну приватизацію 12 нежитлових приміщень у Дрогобичі, яка відбулась упродовж 2016-2017 року на підставі рішення органу місцевого самоврядування.

Встановлено, що відчуження цього майна відбулось без проведення аукціону та без покращення приміщень орендарями на 25 % ринкової вартості.

Відповідно до ст. 18-2 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств», орендар одержує право на викуп такого майна, якщо ним, за згодою орендодавця, за рахунок власних коштів, здійснено поліпшення цього майна (за умови, якщо його не можливо відокремити без заподіяння шкоди).

Таким чином, Дрогобицька міська рада вийшла за межі своїх повноважень, оскільки не мала права ухвалювати рішення щодо включення вказаного приміщення до переліку відчужуваних та не на конкурентних засадах.

Відтак, за цим фактом Дрогобицька місцева прокуратура внесла відомості до ЄРДР за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1. ст.367 КК України (службова недбалість).

За вчинене, відповідальним особам загрожує 3 роки обмеження волі з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю.

Прес-служба прокуратури Львівської області

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