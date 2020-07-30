У Дрогобичі прокурори обвинувачують місцевого муніципала у незаконній порубці дерев у парку

30.07.2020 | Filed under: Новини

Про це інформує пресслужба прокуратури Львівської області. Йдеться про 98 зрубаних дерев породи дуб, явір, граб, черешня, ялина, вартість який, відповідно до експертизи, становила 725 тис грн.

У п’ятницю, 24 липня 2020 року, досудове розслідування, яке здійснювалось поліцейськими Поліція Львівської області під процесуальним керівництвом Дрогобицької місцевої прокуратури, завершено. Справу скеровують до місцевого суду. В разі доведення вини фігуранту загрожуватиме від 7 до 12 років ув’язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскацією майна.

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