Прокуратура відсудила у підприємства 5 га земель у Східниці вартістю понад 90 млн грн

By  | 07.02.2019 | Filed under: Новини

Завдяки зусиллям прокурорів розірвано договір оренди, укладений між Східницькою селищною радою та одним із підприємств. Про це інформує прес-служба прокуратури Львівської області. Йдеться про земельну ділянку площею 5 га, вартістю 91,4 млн грн у Східниці.

Так, цьогоріч, 6 лютого, господарським судом Львівської області задоволено позов заступника прокурора Львівської області, заявлений в інтересах держави до ТзОВ щодо розірвання договору оренди земельної ділянки та її повернення у розпорядження місцевого органу самоврядування.

Суд погодився з позицією прокуратури, що у зв’язку із систематичною несплатою орендної плати (упродовж 2016-2018 років) до бюджету не надходять значні кошти. Відтак, судом прийнято рішення про розірвання договору та повернення спірної земельної ділянки територіальній громаді Східниці.

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