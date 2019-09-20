Тимофій Милованов: «Українська земля буде продаватися тільки для українців!»

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Українська земля буде продаватися тільки для українців. Про це заявив Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.

«Землю зможуть купити тільки українські фізичні особи та українські компанії. Це робиться для того, щоб ми контролювали, хто є власником землі. Для цього ми створюємо окрему систему моніторингу — будемо особисто відслідковувати, хто є справжнім власником землі», — сказав Милованов.

Він додав, що у малих фермерів буде можливість купувати землю з підтримкою держави. Спеціально для них ми створюємо Програму підтримки дешевих кредитів на купівлю землі — конкретно для купівлі земельної ділянки, обладнання чи трактора. Програма запрацює з 2020 року.

«Це перший раз, коли допомога адресована тому, хто хоче працювати на землі. Але це діятиме для людей, які хочуть купити не більше 500 га землі», — анонсував Міністр.

Тимофій Милованов пояснив, що це реформа насамперед для людей, які вже сьогодні є власниками землі і не отримують справедливу за неї ціну: «У нас є 7 млн пайовиків, з них мільйон вже померли. Більше 25% з тих, хто померли навіть не змогли передати цю землю в спадщину дітям — вона просто повернулась у фонд держави. На 6 млн пайовиків, які залишились, у нас всього декілька тисяч компаній, які орендують землю. Питання — на кого саме ми працюємо? На людей чи на крупні агрохолдинги?».

На його думку, тільки українець має право обирати — чи він хоче продати, чи орендувати свою землю.

Якщо людина не буде продавати цю землю, то зможе здавати її в оренду за вищою ціною. Виросте ціна — збільшаться надходження в місцеві бюджети за землю, а значить буде більше грошей в селян. Ці гроші вони зможуть використати на розвиток свого села.

Щоб розвіяти всі міфи навколо земельної реформи, Уряд створив безкоштовну гарячу лінію – 1545. Це головний центр комунікації між Урядом та населенням! Сюди може подзвонити будь-який громадянин України та отримати відповідь на всі запитання стосовно земельної реформи.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

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