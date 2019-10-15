Земельна реформа врахує інтереси всіх сторін

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У Верховній Раді зареєстрували доповнений проект закону на основі урядового законопроекту про обіг земель сільськогосподарського значення, який враховує всі зауваження та побажання суспільства.

Парламентарі та Уряд знайшли компроміс із суспільством щодо найбільш проблемних та болючих моментів реформи – можливості купувати землю для іноземців та питання концентрації земель в одні руки.

«Після того як Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради законопроект про ринок землі, ми почали велику дискусію з усіма зацікавленими сторонами. Провели декілька десятків зустрічей і консультацій, завдяки яким зафіксували всі зауваження і пропозиції, а також страхи та побоювання всіх – аграріїв, фермерів, пайовиків та селян. Земельна реформа відбудеться, а її модель буде враховувати інтереси і власників паїв, і фермерів, і агрокомпаній», – сказав Тарас Висоцький, заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства під час брифінгу «Законодавчі ініціативи щодо земельної реформи» за участі народних депутатів та представників Уряду.

У ході брифінгу представили сам проект доповненого документа. Ним пропонують зменшити обмеження по концентрації земель в межах області з 15% до 8%; ввести обмеження по концентрації земель в межах ОТГ у розмірі 35%.

Що стосується найбільш дискусійного питання, щодо можливості купувати землі сільськогосподарського призначення іноземцями, парламентарі запропонували ввести перехідний період до 01.01.2024 року. В цей період компанії, бенефіціарними власниками яких є іноземці, особи без громадянства, юридичні особи, створені за законодавством іншим, ніж законодавство України, іноземні держави, не зможуть купувати землі с/г призначення державної, комунальної власності, а також пайові землі. Виняток – землі, які на момент набрання чинності законом вже є в оренді.

Комітет Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин України планує обговорити положення цього інтегрованого проекту, а також альтернативні проекти, зареєстровані у Верховній Раді, та ухвалити рішення щодо внесення законопроектів із земельної реформи для першого читання.

«Ми продовжуємо активно спілкуватись з людьми в регіонах, щоб обговорювати найбільш проблемні для них моменти. Активно проводимо зустрічі та консультації з профільним парламентським комітетом, Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, у яких беруть участь представники аграрних і фермерських асоціацій. Вони проходять як у Кабінеті Міністрів, так і безпосередньо у Президента України. Для нас важливо, щоб від реформи виграли в першу чергу люди, тому ми будемо до них дослухатись та вносити корективи в наші законопроекти», – додав Роман Лещенко, уповноважений Президента України із земельних питань.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

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