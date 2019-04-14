Рік з автомийкою: забудьте про спокій та здоров`я

Вже майже рік на вулиці Стебницькій функціонує автомийка «Lux Wash 24h». З того часу як вона відкрилася, родина трускавчанина Мирослава Савчина забула про спокій. Шум, гам, отруйні випари хімікатів, які вітер заносить через невисокий паркан, а тепер ще й … судовий позов на потерпілого.

- Мийка самообслуговування відкрилася в червні 2018 року, – розповідає власник житлового будинку на вул. Стебницькій біля автомийки Мирослав Савчин. – В результаті їхньої роботи виявилося багато недоліків: хімія заноситься на мою територію, а шум просто нестерпний. При роботі двох перших постів і пилососа шум становить близько 82 децибелів. Це порушення, бо норма – 50 децибелів. А що вже казати про шум, коли працюють всі чотири пости! Мої неодноразові прохання-звернення підняти паркан трішки вище та дати з іншої сторони пінопласт, щоб приглушити шум, результату не дали.

Мирослав Савчин отримав дозвіл на будівництво магазину з офісними приміщеннями на земельній ділянці на вул. Стебницькій в районі АТП ще в далекому 2008 році. Згодом законним шляхом в дозвіл було внесено зміни – будинок було переведено в статус житлового. Протягом восьми років для Мирослава Савчина та його сім`ї життя на околиці Трускавця проходило мирно та безхмарно, аж поки не почала функціонувати автомийка.

Що цікаво, під час будівництва мийки пан Савчин добре ставився до своїх нових сусідів, навіть сприяв їм та допомагав, якщо щось було потрібно. Але, як це часто буває, нормального співжиття з сусідами не склалося. Згідно принципу «За добро – кольку в ребро» тихий рай Мирослава Савчина перетворився в пекло, нестерпний шум глушить і спричинює масу незручностей, а потік хімії перетворює мешканців житлового будинку на затворників, які бояться і носа виткнути з помешкання, якщо вітер дме в їхню сторону (зі Стебника на Трускавець). А роза вітрів сприяє тому, що вітер найчастіше дує саме в сторону будиночка, і всі отруйні випари, вся хімія повітряним шляхом суне просто на подвір`я Мирослава Савчина – на людей, на кущі та дерева, на предмети побуту.

- Новий сусід порушує санітарні, екологічні та будівельні норми, – каже Мирослав Савчин. – Так, санітарна зона від автомийки навіть не до мого будинку, а до моєї території має бути 50 метрів. В них в оренді 9,5 сотих, а використовується близько 12-13 сотих. Нема зворотної очистки води, і вся неочищена вода скидається в каналізацію. Проектантом неправильно визначена категорія відповідальності – як СС-1, а не як СС-2. Але це ще не все. На мене ще й подано позов до Господарського суду Львівської області, що я нібито знаходжуся у виробничій зоні (насправді ж це господарсько-складська зона) і заважаю використовувати майно.

За словами потерпілого, позов на нього подав ПрАТ «Трускавецькурорт», чиї складські приміщення знаходяться по сусідству з будинком Мирослава Савчина. ПрАТ вимагає скасувати право власності на житло.

Пікантності ситуації додає той факт, що один із співвласників автомийки є колишнім працівником Апеляційного суду, а його мама та вітчим і зараз працюють в цьому суді.

Те, що позов подала третя сторона (ПрАТ «Трускавецькурорт»), наштовхує на думку, що ПрАТ хоче мати з цього конфлікту власну вигоду. Згідно принципів «Рука руку миє» і «Ворон воронові око не виклює», допомігши родичам суддів (власникам автомийки) в усуненні невигідного сусіда, ПрАТ в майбутньому зможе розраховувати на лояльність суддів у власних справах. Поки що це тільки припущення, але те, з яким завзяттям ПрАТ взявся воювати з Мирославом Савчином, це лише підтверджує.

Позов проти Мирослава Савчина підготував юрист ПрАТу Андріан Копинець.

- ПрАТ «Трускавецькурорт» шкодить не лише всьому місту, а й окремим громадянам, – підсумовує Мирослав Іванович. – Доказом цьому є те, що вони подали на мене в суд з вимогою скасувати моє право власності на землю та житло. Суди тривають.

До речі, Мирослав Савчин – активний учасник Революції Гідності. Чи за те він мерз на Майдані, щоб тепер так поступали з ним та його сім`єю?

Володимир Ключак

P.S. Проблема була розглянута на засіданні Президії МГО «Рада Старійшин» м. Трускавця 19 квітня: http://protruskavets.org.ua/rada-starijshyn-vkazuje-na-ryzyky-vhodzhennya-v-tov-truskavetski-likuvalni-vody-i-zaklykaje-deputativ-dobre-podumaty-pro-naslidky/

P.P.S. Відеорепортаж про нестерпне життя в сусідстві з автомийкою – за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=AuU8OqpIjhc&fbclid=IwAR0_MqPEZrakxasm8CZyBIjFJozjmoaMBQp9o3Z6vLD8EbS4ypC7iP5KOrI

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