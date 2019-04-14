«Рада Старійшин» вказує на ризики входження в ТОВ «Трускавецькі лікувальні води» і закликає депутатів добре подумати про наслідки

Питання входження Трускавецької міської ради в ТОВ «Трускавецькі лікувальні води» з часткою 50%х50%, яке стало предметом гарячих дебатів на LII сесії Трускавецької міської ради 18 квітня, було розглянуто і на черговому засіданні МГО «Рада Старійшин» м. Трускавця. Старійшини міста-курорту однозначно висловилися за те, що потрібно добре вивчити суть питання, і в жодному разі не приймати поспішних рішень.

На порядку денному засідання міської громадської організації «Рада Старійшин» 19 квітня було три питання:

1. Прийом нових членів організації.

2. Про розгляд спірного питання між членом Президії МГО «Рада Старійшин» Мирославом Савчином та ПрАТ «Трускавецькурорт».

3. Звернення до громади Трускавця, міського голови Трускавця та депутатів Трускавецької міської ради.

Після вступного слова голови МГО «Рада Старійшин» Лева Грицака Президія одноголосно прийняла в члени організації заявників, котрі подали відповідні заяви на вступ до ГО, та розповіли про себе. Мова йде про двох мешканців Трускавця: 60-літнього полковника та 68-літнього підприємця з досвідом роботи за кордоном. Лев Грицак висловив задоволення, що такі поважні люди бажають поповнити лави «Ради Старійшин».

Про спірне питання між ним та ПрАТ «Трускавецькурорт» доповів член Президії Го, громадський діяч Мирослав Савчин.

- ПрАТ «Трускавецькурорт» шкодить не лише всьому місту, а й окремим громадянам, – каже Мирослав Іванович. – Так, я стикнувся з такою проблемою, що вони подали на мене в суд з вимогою скасувати моє право власності на землю та житло.

Мирослав Савчин розповів, що ще в 2008 році отримав дозвіл на будівництво магазину з офісними приміщеннями на земельній ділянці на вул. Стебницькій в районі АТП. Згодом підприємець оббивав чиновницькі пороги, щоб в дозвіл було внесено зміни в частині «та житловими кімнатами», адже діти ростуть, і потрібно їх забезпечити житлом. Вісім років минули спокійно, аж тут у сусідстві збудували автомийку, котра використовує для миття автотранспорту різноманітні отрутохімікати. Новий сусід порушує санітарні, екологічні та будівельні норми, через невисокий паркан хмари отруйних випарів щодня мігрують над житлову будівлю п. Савчина. Наче й цього мало, ПрАТ подав на мешканця Трускавця ще й позов до Господарського суду, буцімто той знаходиться у виробничій зоні, і в майбутньому (!) може використовувати їхнє майно та ще й заблокував їхній аварійний виїзд. Позов підготував юрист ПрАТу Андріан Копинець.

Президія «Рада Старійшин» ухвалила рішення по цьому питанні, підготувавши відповідне звернення до суду, де просить врахувати всі обставини цієї справи. Оскільки питання стосується позивача та відповідача, то в деталі звернення не вдаємося.

Найголовнішим і найцікавішим було третє, останнє питання порядку денного засідання Президії МГО «Рада Старійшин». В ньому члени Президії та запрошені проаналізували ті ризики, які можуть постати перед містом в разі входження Трускавецької міської ради в ТОВ «Трускавецькі лікувальні води». Рішення дуже підозріло лобіює чинний міський голова Андрій Кульчинський, котрий на сесії міськради 18 квітня все робив для того, щоб його негайно «протягнути». Тільки активна позиція кількох депутатів та громадськості завадила йому це зробити.

В авральному порядку на понеділок знову скликається розширена бюджетна комісія, сьогодні на офіційному сайті міськради нарешті опублікували проект Статуту ТОВ «Трускавецькі лікувальні води», а на Чистий четвер планується проведення чергової сесії – включно заради прийняття цього питання. Така поспішність дивує і викликає логічне запитання – з якого це дива мер міста так яро захищає інтереси однієї з приватних фірм? Тим паче що мова йде про підприємство із, м`яко кажучи, не найкращою репутацією в Трускавці.

В дискусії, котра розгорілася на засіданні Президії «Ради Старійшин», взяли участь як члени Президії, так і запрошені гості, зокрема депутати Трускавецької міської ради, представники політичних сил, окремі члени Ініціативної групи трускавчан по збереженні курорту Трускавець. Своїми думками з приводу ризиків ділилися Лев Грицак, Юрій Яворський, Олександр Грищенко, Віктор Пиців, Мирослав Мицько, Руслан Крамар, Леонід Федевич, Володимир Саратовський, Мирослав Савчин та інші.

Ось кілька тез з їхніх виступів:

- питання входження міста в ТОВ «Трускавецькі лікувальні води» потрібно винести на загальноміський плебісцит (опитування),

- ПрАТ «Трускавецькурорт» вже неодноразово показав, що він не є надійним партнером Трускавецької міської ради – і у випадку невиконання зобов’язання відремонтувати вулицю Шевченка, і у випадку невиконання пунктів кількох меморандумів, які Товариство підписувало з різними міськими головами (Л. Грицак, Р. Козир, А. Кульчинський),

- з часткою 50% вийти з цього ТОВ можна буде лише за рішенням зборів, що у випадку 50х50 означає патову ситуацію та фактичну кабалу міста, зобов’язання відповідати за управлінські помилки нав’язаного ПрАТом керівника,

- неефективний учасник ринку пропонує місту ввійти в нього грошима, щоб за рахунок коштів платників податків вирішувати свої власні проблеми,

- однією з цілей залучення ТМР до участі в ТОВ «Трускавецькі лікувальні води» є намір ПрАТу спонукати міську раду певним чином впливати на збільшення кількості укладених угод на реалізацію мінеральної води – не виключено, що шляхом адміністративного тиску та інших важелів впливу міської влади,

- озвучена сума вартості проданих об`єктів гідромінеральної бази (ПрАТ продав ті об’єкти ТОВ «Трускавецькі лікувальні води» за 9 млн. грн., і це без врахування двох бюветів мінвод) не може бути прийнятною через відсутність незалежної фінансової експертної оцінки майна,

- шляхом входження міста в ТОВ «Трускавецькі лікувальні води» ПрАТ «Трускавецькурорт» намагається запобігти втраті контролю над трускавецькими джерелами після приходу нової влади в Україні,

- участь в ТОВ з розподілом голосів 50х50 є неефективною, і місто мало змогу переконатися в цьому на прикладі ТОВ «Трускавецький водоканал – при такому розподілі голосів звільнити чи замінити керівника ТОВ з ініціативи міської ради є нереально,

- на відміну від комунального підприємства ТОВ не може брати участі в залученні грантових коштів чи подавати заявки на участь в проектах ДФРР чи обласних та державних мікропроектах (паралелі зі створенням КП «Трускавецьвода»).

Озвучені пропозиції лягли в основу колективного звернення, зараз тривають консультації з рядом громадських організацій щодо його остаточного варіанту. Під зверненням можуть поставити свої підписи й інші громадські організації, політичні партії чи депутати, котрим небайдужа доля Трускавця та його гідромінеральної бази.

Про головний ризик входження міської ради в ТОВ «Трускавецькі лікувальні води» сказав наприкінці засідання Президії голова МГО «Рада Старійшин» Лев Грицак: «В це ТОВ місто входить грошима, а ПрАТ майном. У випадку розпаду цього ТОВ вони залишаться з майном, а ми (місто) втрачаємо гроші…».

Володимир Ключак

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