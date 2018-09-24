Сесія 26 вересня

1. Депутатські запити та виступи активістів

Свою роботу XLV сесія Трускавецької міської ради VII демократичного складання розпочала з депутатських запитів. Олена Савченко підняла важливу тему звіту керівника ТКО «Комфорт-Сервіс» – компанії, котра кілька років обслуговувала житловий фонд міста, а зараз передає ОСББ дефектні акти. Куди йшли гроші споживачів? – риторично запитувала Олена Савченко, і в цьому її підтримав колега Михайло Малащак. «Ні звіту, ні фактичного виконання умов договору», – різала правду в очі Олена Савченко.

Про те, що потрібно закласти кошти на капітальний ремонт покрівель будинків 28 та 30 на вул. Мазепи, а також на капітальний ремонт ліфтів у будинку 24 на цій же вулиці, говорив депутат від «Батьківщини» Мирослав Мицько. Його доповнила Зоряна Домбровська – ремонту покрівлі потребує також будинок №32, де на даху збирається вода. Окрім того депутатка підняла важливу тему безпеки на дорогах – для її покращення варто би облаштувати пішохідні переходи шляхом накладення бруківки на асфальт біля СШ №1 та православної церкви на вул. Мазепи. Також Зоряна Домбровська вкотре нагадала про потребу терміново укріпити сушки на Мазепи, 18 та виготовити проектну документацію на футбольне поле на Довженка.

Роман Бучкович розповів про збори громадян, які пройшли 16 вересня, та зачитав текст прийнятої ними резолюції. Підняв депутат і тему стану технічних засобів екстреної медичної допомоги, які їздять по Трускавці. Міський голова повідомив, що з цього приводу на ім`я керівника ЛОДА направлено лист за його підписом та підписами депутатів облради Олексія Балицького та Олександра Чебаненка.

Після виступів депутатів слово було надано генеральному директору ПрАТ «Трускавецькурорт» Андріанові Драновському та громадським діячам Лесі Дідик та Зенонові Шиху.

- Останнім часом в місцевих ЗМІ почали з`являтись матеріали, що мають на меті дискредитувати роботу ПрАТ «Трускавецькурорт», – зазначив Андріан Драновський. – Ми відхиляємо необґрунтовані претензії і вважаємо за необхідне заявити, що викладені у таких публікаціях дані не відповідають дійсності та містять неправдивий фактаж. Офіційно заявляємо, що родовище та гідромінеральна база курорту Трускавець знаходяться в належному стані, зміцнюється та оновлюється матеріально-технічна база, щоденно досліджується якість трускавецьких мінеральних вод.

Голова ГО «Рада міста» Леся Дідик підняла питання будівництва, яке здійснюватиме в курортному парку на межі першої санітарної зони ПП «Квітка Полонини», а Зенон Ших закликав «ліквідувати «Живу росу». Він повідомив, що в Дрогобичі на вул. Будівельній, 19 править Служби Божі справжній священик о. Юрій (монах-екзорцист).

2. Розгляд питань порядку денного

Внісши невеликі зміни до порядку денного, депутати приступили до розгляду питань. Досить оперативно були прийняті рішення «Про внесення змін до рішення міської ради №34 від 24.12.2015р. «Про затвердження міської цільової Програми з підтримки комунального підприємства «Трускавецьжитло» на 2016-2018 роки» та «Про внесення змін до рішення міської ради №36 від 24.12.2015р. «Про затвердження міської цільової Програми з підтримки комунального підприємства «Парк Курортний» на 2016-2018 роки», які доповідав начальник УЖКГіБ ТМР Сергій Максимич, та «Про затвердження програми «Придбання, обслуговування та монтажу обладнання для реалізації програми «Безпечне місто» м. Трускавець на 2018 рік» в новій редакції», яке доповів начальник відділу комп’ютерного забезпечення та технічного захисту інформації ТМР Андрій Сегер. Останнє питання стосується придбання та встановлення системи відеоспостереження для дамби питного озера – ця потреба обійдеться в 42 тис грн.

А от питання «Про внесення змін до міської цільової програми підтримки КП «Редакція міського радіомовлення» на 2018 рік» депутати вчергове провалили – і це при тому, що на профільній комісії ніби вже все було погоджено. «За» проголосувало тільки 6 осіб.

Спокійно пройшло питання «Про внесення змін до Програми «Промоції міста-курорту Трускавець на 2016-2020 роки» затвердженої рішенням Трускавецької міської ради №42 від 24 грудня 2015 року», яке доповідала начальник управління розвитку міста Наталія Скибак. Серед іншого депутати погодили виділення 95 тис грн. для потреб кінофестивалю «Корона Карпат», котрий є надзвичайно вагомою промоцією нашого міста-курорту.

Дискусія виникла щодо внесення змін до Комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту у м. Трускавці на 2015-2019 роки (доповідав начальник відділу з питань сім’ї, молоді та спорту ТМР Роман Коваль), а саме виділення додаткових 140 тисяч гривень. Зоряна Домбровська закликала міського голову підтримувати не тільки одну громадську організацію, а всі, котрі пропагують спорт та здоровий спосіб життя. Зрештою, питання пройшло, бо компромісний запис «команд, котрі грають в чемпіонаті області та району» дасть можливість профінансувати не лише ФК «Вікторія», а й ФК «Зоря-Трускавець». Звісно, якщо на це буде воля міського голови.

Начальник фінансового управління ТМР Микола Федоричак доповів про виконання бюджету м. Трускавця за січень-червень 2018 року. Відеозапис його доповіді розміщений в Фейсбуці в групі «Трускавець. Оперативно».

Бюджет Трускавця за перших шість місяців цього року виконано на 107,5% (158 131 300 грн). З запланованих 73 млн 16 тис доходів до загального фонду виконання склало 73 млн 723 тис грн. Спостерігається ріст доходів порівняно з аналогічним періодом минулого року. 10 млн 547 тис грн – така сума доходів спеціального фонду, з чого 3 млн 530 тис грн – перевиконання.

Більше 20 млн бюджет отримав від сплати земельного податку. Трускавецька скарбниця поповнилася доходом від акцизного податку на суму 5 млн 462 тис грн. Так що купуймо алкоголь і сигарети (це для тих, хто п`є та курить) виключно на території Трускавця, і заправляймо авто також тільки в Трускавці!

Після затвердження звіту про виконання бюджету депутати проголосували за внесення змін до показників бюджету Трускавця на 2018 рік. Зокрема, 647 тис грн. було перекинуто з категорії «пільги» в категорію «субсидії», на 1 354 332 грн зросли видатки відділу освіти, з чого мільйон піде на ремонт шатрового даху та утеплення стін ЗСШ №3. Всього ж бюджет кориговано на суму 2 млн 703 тис грн. Пропозиція депутата Романа Бучковича перекинути кошти з вуличного освітлення вул. Сагайдачного на ремонт вул. Лесі Українки підтримки не знайшла. Міський голова закликав завершувати роботи з облаштування благоустрою біля статуї Христа-Спасителя, пообіцявши, що місто під`їзд до неї зробить. Роман Бучкович поінформував, що статую Христа–Спасителя планується офіційно відкрити та освятити в 2019 році.

Також депутати розглянули майнові та земельні питання.

Володимир Ключак

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