Станом на обід 21 червня на 121 окрузі зареєстровано 5 кандидатів

На 21 липня заплановане проведення позачергових виборів до Верховної ради України. Наразі триває процес реєстрації кандидатів. По 121 Дрогобицькому виборчому окрузі станом на 12.00 21 червня зареєстровано поки що 5 кандидатів. Дані висвітлені на офіційному сайті ЦВК https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp033pt001f01=919pf7331=121.html

Отже, до ВРУ від Дрогобиччини йтимуть:

1) Алексєєв Михайло Васильович, народився 13 вересня 1979 року в місті Стрий Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний бухгалтер, ТОВ “Вілком”, член Політичної партії “ПРАВИЙ СЕКТОР”, проживає в місті Стрий Львівської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія “ПРАВИЙ СЕКТОР”,

2) Жолобович Назар Вікторович, народився 26 квiтня 1993 року в місті Борислав Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, провідний спеціаліст відділу молодіжної політики департаменту внутрішньої та інформаційної політики, Львівська обласна державна адміністрація, безпартійний, проживає в місті Борислав Львівської області, судимість відсутня, само висування,

3) Малихін Павло Володимирович, народився 26 червня 1969 року в місті Дрогобич Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник, Військово-цивільна адміністрація міста Авдіївка Донецької області, безпартійний, проживає в селі Тарасівка Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, самовисування,

4) Матківський Богдан Миронович, народився 14 лютого 1980 року в місті Трускавець Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Трускавець Львівської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія “Громадянська позиція”,

5) Огньов Дмитро Володимирович, народився 1 травня 1975 року в місті Стебник Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія “ГОЛОС”.

В цілому ж за нашими даними участь у виборчих перегонах на Дрогобиччині візьме близько двох десятків кандидатів – самовисуванців та представників різних політичних сил. Зокрема називаються прізвища Романа Гарасим`яка, Романа Ілика, Михайла Задорожного, Любові Голубіцької, Івана Піляка, Євгена Кулика, Михайла Сікори, Йосипа Дяківа, Тараса Демка, Павла Барнацького та інших. Інтригою залишається кого висунуть партії «Слуга народу» Зеленського та «Європейська солідарність» Порошенка.

Ігор Курус та Юрій Флюнт, прізвища яких як потенційних кандидатів називали раніше, вже задекларували, що не йтимуть цьогоріч до ВРУ.

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