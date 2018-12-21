Стартувала акваліга

З метою популяризації плавання серед учнів молодших класів закладів освіти Львівської області та залучення до занять плаванням учнів початкової школи для виявлення талановитих спортсменів, з ініціативи Львівської обласної федерація морських багатоборств та акватлону (голова федерації – тренер відділення плавання ДЮСК Андрій Жгута), на Львівщині стартувала серія відкритих дитячих турнірів з плавання «Акваліга Львівщини – 2019». Змагання носять особистий характер і проводяться окремо серед учнів 1, 2, 3 та 4 класів на дистанціях 25 та 50 метрів усіма спортивними способами плавання.

Перший етап цих змагань «Новорічний старт» розпочався 28 грудня 2018 року у плавальному басейні Дрогобицької ДЮСШ ім. І. Боберського за участю 5 команд із Золочева, Сокаля, Червонограда, Дрогобича та Трускавця.

Трускавець представляли вихованці відділення плавання дитячо-юнацького спортивного клубу «Спортовець», десятеро з яких в особистому заліку стали багаторазовими переможцями та призерами обласного турніру: Якимів Марко (І місце 25 м вільний стиль, ІІ місце 25 м брас), Допілка Захар (ІІ місце 25 м вільний стиль,), Кухар Софія (ІІ місце 25 м вільний стиль), Терлецька Анна (ІІІ місце 25 м вільний стиль ), Допілка Макар (І місце 25 м брас, ІІ місце 25 м батерфляй ), Савшак Данило (І місце 50 м вільний стиль, І місце 50 м батерфляй), Грущак Анна (ІІ місце 50 м. вільний стиль), Жгута Олександра (І місце 50 м вільний стиль, І місце 50 м на спині), Стефанишин Поліна (ІІ місце 50 м на спині, ІІ місце 50 м вільний стиль), Пасічник Василь (ІІІ місце 50 м брас, ІІІ місце 50 м вільний стиль).

Підготували призерів святкового турніру тренери відділення плавання ДЮСК «Спортовець» Жгута Андрій, Смеречинський Богдан та Кухар Лідія.

На черзі ще шість етапів «Акваліги Львівщини – 2019» в Сокалі, Миколаєві, Угерську, Червонограді, Львові та Трускавці.

Традиційно, в кінці кожного року, у Львові проводяться підсумкові загальні збори Відокремленого підрозділу Федерації плавання України у Львівській області, на яких зокрема проводять підсумки виступу плавців Львівщини, обговорюють та затверджують календар змагань на наступний рік, відзначають та нагороджуються кращі плавці та тренери за вклад у популяризацію та розвиток плавання в Україні.

За підсумками 2018 року, у номінації «Гордість Львівщини 2018», нагороди отримали вихованці відділення плавання Трускавецького ДЮСК «Спортовець»: Кулинич Микола (бронзовий призер Чемпіонату Львівської області з плавання серед юніорів та юнаків), Вітєбський Артур (бронзовий призер Чемпіонату Львівської області серед юніорів) та Манюк Олена (бронзова призерка Чемпіонату Львівської області серед юніорів). Підготували призерів Чемпіонатів Львівщини тренери відділення плавання ДЮСК Богдан Смеречинський та Андрій Жгута.

Ігор Гургула, заступник директора ДЮСК «Спортовець» з навчально-виховної роботи

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