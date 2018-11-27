Святий Миколай не забуває за нікого

Сьогодні, 19 грудня, Східна Церква вшановує святого Миколая, Мир Ликійських чудотворця. В українському народі цей святий здавна має особливу пошану, а ікона святого Миколая займає почесне місце в кожній українській оселі поряд з образами Господа Ісуса Христа та Пречистої Діви Марії. Зараз мало хто знає, що спочатку св. Миколай був покровителем моряків, адже тепер він – головний покровитель малечі, той, хто приносить подарунки, улюблений святий дітвори. Напевно, немає в Україні ані міста, ані села, де б в ніч на 19 грудня не очікували гостинців від святого Миколая.

Село Воля Якубова – одне з невеличких сіл Дрогобицького району (близько 350 мешканців), знане тим, що воно є батьківщиною Провідника ОУН Андрія Мельника. Через це в радянський період село намагалися стерти з лиця землі, щоб про нього не було навіть згадки. В селі діє початкова школа, після закінчення якої діти з Волі Якубової продовжують навчання в сусідніх селах чи Дрогобичі. Простуючи Україною, святий Миколай ніколи не забуває про це маленьке село, і приносить подарунки дітям та дорослим мешканцям.

Цьогоріч 160 подарунків для Волі Якубової допоміг завезти святому Миколаєві генеральний директор Трускавецького готельно-курортного комплексу «Карпати» Лев Грицак. Знайшлися й інші меценати, котрі, як і Лев Грицак, щорічно дарують зимову казку дітям та потребуючим у цьому селі. Тож Миколай для дітей з Волі Якубової виявився щедрим, а свято в початковій школі, приурочене до цього дня, вдалося надзвичайно урочистим.

Шестеро діток, котрі за допомогою директорки школи Галини Мисишин підготували півгодинну святкову програму, розповідали вірші, співали пісні, та закликали Святого Миколая в гості. Багато діток дошкільного віку, котрі прийшли на шкільне свято з батьками чи бабусями, теж з нетерпінням позирали на двері – коли ж прийде Святий? І він не забарився, ось уже лунає дзенькіт його дзвіночка, а ось і він сам, з довгою сивою бородою, у церковному фелоні, з превеликим синім мішком подарунків, та й не одним, а кількома…

Подякувала Святому Миколаєві та меценатам голова села Воля Якубова Леся Цеслів. Миколай не забув і за неї, адже працює вона добре, відстоює інтереси громади, захищає школу від закриття. А без школи і село не село. А Воля Якубова має твердий намір не просто зберегтися як адміністративно-територіальна одиниця, а й відродитися, розквітнути, пригадати Україні та світові, що тут народився провідник націоналістичного руху, про якого незаслужено забули. А щоб пригадати це, в селі за сприянням Лева Грицака споруджується кімната-музей в честь Андрія Мельника.

Сьогодні, 19 грудня, по всіх містах та селах України тривають святочні відправи, а люди радіють від кожного отриманого подарунку. В церкві святих Косми і Дам`яна в с. Воля Якубова потребуючих також очікують подарунки від святого Миколая. Вони мають підсолодити життя, яке буває і кислим, і гірким, а інколи нестерпно пекучим. Але в цей день має бути солодко всім. Святий Миколай не забуває за нікого, він пам`ятає всіх і все…

На фото: свято Миколая в початковій школі с. Воля Якубова, 18 грудня 2018 р.

Володимир Ключак

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