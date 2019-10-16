У відпочинковому комплексі «Слобода Раковець» освятили капличку

16.10.2019 | Filed under: Публікації

У чудовий сонячний день бабиного літа, 15 жовтня 2019 року, у відпочинковому комплексі трускавецького готельно-курортного комплексу «Карпати» «Слобода Раковець», що у селі Воля-Якубова, відбулася знаменна подія. Тут урочисто освятили каплицю Покрови Пресвятої Богородиці.

У співслужінні зі священиками обряд здійснив єпископ-помічник Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ Григорій Комар. Після промови Владика Григорій нагородив Подячною грамотою Єпархії ініціатора і будівничого каплички, генерального директора ГКК «Карпати» Лева Грицака.

Згодом до численних гостей урочистостей запросили на екскурсію мальовничою базою «Слобода Раковець». У ролі екскурсовода виступив сам Лев Ярославович Грицак.

Фоторепортаж Ярослава Грицика, газета «Галицька Зоря»

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