Андрія Мельника вшанували на його рідній землі

13.12.2019 | Filed under: Публікації

В селі, що Волею зветься,

В грудневий день у ґаздівській сім`ї

Дитя на Божий світ з’явилось

І з ласки Божої Андрієм охрестилось.

Дрогобиччина багата славними синами та дочками, котрі прославили наш край на всю Україну та на весь світ. Посеред багатьох постатей – і уродженець села Воля Якубова біля Дрогобича, полковник армії УНР, військовий і політичний діяч, один з найближчих соратників Євгена Коновальця, організатор формації Січових Стрільців у Києві, один з організаторів УВО, голова Проводу ОУН Андрій Мельник. 13 грудня минуло 129 років від дня народження нашого славного земляка.

13 грудня 2019 року в рідному селі Андрія Мельника Волі Якубовій відбулося ряд заходів з нагоди вшанування пам`яті видатного земляка. Спочатку в місцевій бібліотеці відбулася історична година за участю працівників культури та молоді на тему «Андрій Мельник: «Будіть віру в прийдешнє». А згодом урочистості перемістилися до меморіального комплексу – пам’ятника Андрієві Мельнику в його рідному селі. Панахида за упокій душі раба Божого Андрія та всіх героїв, які поклали своє життя за волю та незалежність України, покладання квітів, виступи очільників району – в.о. голови ДРДА Руслана Щерби та голови райради Михайла Сікори, виступ депутата Львівської облради від Дрогобиччини Михайла Задорожного.

Трускавець теж як складова частинка благословенного краю Франкового Підгір`я був представлений на урочистостях. Слово до присутніх мав міський голова Трускавця 2002-2010 років, генеральний директор ГКК «Карпати» Лев Грицак.

На завершення урочистостей всі присутні виконали гімн ОУН «Зродились ми великої години».

Володимир Добрий, фото Сергія Матійка

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Błogosławieni którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

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