Подяка для кафе «Парк»

17.06.2022 | Filed under: Публікації

Ми, біженці з м. Запоріжжя, хочемо висловити щиру подяку адміністрації та персоналу кафе «Парк» (м. Трускавець, бульвар Торосевича, 5), особливо п. Василю Богуну, за безкоштовні обіди, які вони надають нам вже протягом півтори місяця. Пан Василь сказав: «Я буду дуже радий, якщо моя мама на тому світі побачить, що я роблю правильні речі. Адже все може бути в цьому світі, і ми теж могли бути на Вашому місці».

Мій онук Ерік Уаров – чемпіон України з кікбоксингу, брав участь у міжнародному турнірі Кубок світу з кікбоксингу в м. Будапешт (Угорщина) і зайняв третє місце. Сьогодні йому виповнюється 13 років, він у нас відмінник і дуже порядний хлопець. Його і всіх нас дуже вразило таке людяне ставлення, щоб у такий важкий складний час безкоштовно годувати людей. Тому він і вирішив подякувати цим людям у свій день народження.

Тому я від свого імені, від імені свого онука та своєї сестри Лариси Фірсової, 1946 р.н., ще раз дякую Трускавцю за гостинність і доброзичливе приязне ставлення. Трускавець – прекрасне місто,люди тут щирі та відкриті. Мій онук вирішив, що хотів би проживати у Трускавці в майбутньому. Це місто, де хочеться жити, куди хочеться повертатися. Ще раз дякую вам усім, добрі люди!

Валентина Уарова, м. Запоріжжя

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Błogosławieni którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

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