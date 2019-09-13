Експерти встановлюють причину обвалу будинку в Дрогобичі

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Сьогодні, 13 вересня, у Львівській обласній державній адміністрації відбувся брифінг щодо обвалу будинку у місці Дрогобичі на вулиці Грушевського 101. Нагадаємо, що трагедія сталась в ніч з 27 на 28 серпня 2019 року і забрала життя восьми мешканців міста. Силами ДСНС врятували 7 осіб, у тому числі – 5 дітей.

Відтак, до встановлення причин долучили експертів, що здійснюють дослідження, аби встановити причину обвалу житлової будівлі.

«Під час проведення технічного та візуального обстеження було встановлено, що руйнування відбулось у наслідок того, що середня стіна несуча, на яку опираються дві інші була у непридатному для експлуатації стані. Після проведення більш детальних експертиз визначили, що вона – аварійна. Сам процес, поштовх, з якого це почалось, потребує більш детального обстеження», – зазначив фахівець ДП «Західний експертно-технічний центр держпраці» Роман Колдра. Він наголосив, що для повного встановлення причини – потрібно здійснити гідрологічні дослідження.

Зі свого боку, експерт з інструментального обстеження, доктор технічних наук, професор НУ «Львівська політехніка» Богдан Демчина розповів, що однією із причин – є втрата стійкості несучої стіни, яка дала тріщину.

Такі висновки вдалось зробити, відвідавши підвал будівлі. Однак, у ньому небезпечно знаходитися, тому він зазначає, що категорично необхідно обмежити доступ людей до його входу.

«Це руйнування є специфічне, адже воно – раптове. У ході проведення експертиз ми з’ясували, що цегла, якою збудували несучу стіну – не відповідає нормам. На сьогоднішні, ми склали математичну модель, ЗD модель будівлі, і чекаємо на висновки геологів експертизу для того, щоб провести подальші розрахунки», – додав Богдан Демчина.

Директор ТзОВ «Геол-Тех» Михайло Яремович розповів: «На сьогодні, вже розпочато ряд геологічних досліджень, які були намічені разом з колегами. Наші дослідження спрямовані на встановлення чи могла вода бути причиною обвалу. З робіт, які будуть виконуватися – буріння свердловини, проби води, а також буде виконано ряд геофізичних досліджень та інші».

Зазначимо, що після отримання узагальненого висновку, який очікують упродовж трьох тижнів, Львівська ОДА скерує відповідне подання до Кабінету міністрів України щодо необхідної суми для допомоги мешканцям, які зазнали втрат під час обвалу будинку.

Також під час брифінгу було порушено питання про допомогу постраждалим. Як зазначив перший заступник голови Львівської ОДА Василь Лозинський, родинам загиблим та потерпілим вже надали фінансову допомогу із обласного бюджету.

«У перший день Дрогобицькою міською радою було виділено фінансовий ресурс сім’ям загиблих для забезпечення похоронних процедур. Після цього, 4 вересня, було розпорядження голови Львівської ОДА щодо виділення 1 млн 200 тисяч гривень з резервного фонду області для фінансової підтримки родин загиблих та постраждалих. Це по 100 тисяч грн для членів сімей, які втратили своїх рідних, по 75 тисяч особам, які отримали важкі травми та по 50 тисяч людям, які отримали легкі тілесні ушкодження. Також 120 тисяч гривень було скеровано для забезпечення високоспеціалізованої медичної допомоги»,- розповів Василь Лозинський.

Із зазначеного фінансового ресурсу 1 млн 100 тисяч гривень вже надійшли на банківські рахунки членів родин.

Як зазначив Василь Лозинський наразі триває робота із визначення причин трагедії.

«Спершу важливо визначити причину, чому це сталося. Дякую експертам, які відгукнулись на наше прохання для подальших дій. Дрогобицька міська рада взяла на себе фінансування по трьох експертизах. Це оціночна, друга, яка відповідає щодо міцності і стійкості будівлі та можливості демонтажу даху, щоб не було його обвалу. Ще одна експертиза це геологічна, щодо дослідження грунтів, їх хімічного складу та води. Кошти вже виділені, відповідні угоди з експертами підписані», – розповів він.

Опісля отримання узагальненого висновку, який очікують упродовж 3-х тижнів, з усіх експертиз, департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА спільно з Дрогобицькою міської радою сформують перелік потреб щодо вартості закупівлі помешкань людям, які постраждали. Після цього Львівська ОДА скерує подання на Кабмін, щодо необхідної суми для допомоги мешканцям, які зазнали втрат під час обвалу будинку.

Як додав Василь Лозинський, попередня вартість помешкань для постраждалих дрогобичан за оцінкою аналогічного житла по місту на вторинному ринку становить 45 млн грн. Ще 2 млн грн – для матеріального відшкодування збитків.

За матеріалами пресслужби Львівської ОДА

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