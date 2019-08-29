Дрогобич у скорботі

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Дива не сталося – в ніч з 28 на 29 серпня з-під завалів будинку на Грушевського, 101/1 у Дрогобичі живих не знайшли. Зате кількість смертельних жертв страшної трагедії зросла з двох до восьми. Надзвичайники повідомили про те, що виявлено тіла жінки 1975 р.н., чоловіка 1962 р.н., чоловіка 1977 р.н., жінки 1940 р.н., жінки 1955 р.н., хлопчика (5 років), жінки 1939 р.н. та дівчини 1998 р.н. (21 рік). Пошуково-рятувальні роботи завершено. Тривають роботи з розбору завалу будівельних конструкцій. У ході робіт силами ДСНС врятовано 7 осіб, у тому числі 5 дітей.

Сьогодні в Україні День жалоби, оскільки 29 серпня – День пам`яті захисників України. В Дрогобичі днями жалоби оголошено 29 та 30 серпня, але відгомін страшної трагедії ще довго чорною хмарою затінюватиме життя міста.

На трагедію в місті Котермака оперативно 28 серпня відреагував Президент України Володимир Зеленський. Він зокрема заявив, що доручить новому уряду провести аудит житлових будинків по всій країні, сказавши: “Неможливо будувати нову країну, не будуючи чи хоча б капітально не відновлюючи будинки українців. Тому завданням нового уряду буде проведення аудиту всіх житлових будинків по всій країні та розробка у найкоротший термін програми приведення до належного стану старих і зведення нових”.

Не таємниця, що житловий фонд, особливо в невеликих містах, перебуває у незадовільному стані, а про капітальний ремонт там не чули ще з радянських часів. Зате вакханалія з добудовами, переплануваннями, надбудовами, знесенням несучих стін, довбанням дверей та вікон для офісів та іншими незаконними втручаннями в конструкції будинків тривають повним ходом. І не лише в Дрогобичі, а по всій Україні.

Велика кількість експертів та «експертів» роздумують над причинами обвалу будинку в Дрогобичі. Першопочаткову версію про вибух газу на Грушевського, 101/1 відкинули ще вчора. Люди заговорили про те, як їх відфутболювали чиновники – і в КП «ЖЕО», і в Дрогобицькій міській раді. Бо нікому не цікаво займатися аварійними будинками, виділяти кошти на капітальні ремонти житлового фонду, коли з того нічого не заробиш у власну кишеню. Трагедія в Дрогобичі – червоний сигнал, алярм, що таке може статися будь-де і з будь-ким.

Що зробить влада? Можливо, пройдуть перевірки, можливо будуть приписи що необхідно виконати, можливо в бюджетах нарешті почнуть виділяти гроші на капітальний ремонт житлового фонду. Але хто робитиме перевірки і займатиметься цим? «Спеціалісти», котрі впродовж трьох десятиліть закривали очі на порушення чи й спонукали їх робити? Ті, хто «рішав» та «сприяв» добудовам, переплануванням, облаштуванням на перших поверхах просторих офісів на місці тісних квартир? Чи сядуть у в’язницю ті, хто причетний до цих злочинів, а зараз отримують солідні пенсії? Навряд.

Вчора в порядку ст. 208 КПК України поліцейські затримали двох працівників комунального підприємства Дрогобича. За фактом обвалу частини житлового будинку на вулиці Грушевського, 101 у місті Дрогобич відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.270-1 (умисне знищення або пошкодження об’єктів житлово-комунального господарства), ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч.2 ст.367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статей, – від п’яти до дванадцяти років позбавлення волі. Про це повідомило Головне управління Національної поліції у Львівській області. Ален чи тільки цих двоє людей є винними у тому, що сталося в Дрогобичі? Чи буде політична воля верховної влади України на те, щоб відсторонювати від посади міських голів та притягувати до відповідальності і їх, і їхніх посіпак на місцях, котрі дерибанили кошти бюджету, а на нагальні проблеми ЖКГ закривали очі?

Дрогобич в траурі. Дрогобичани в шоці. Обвал старого будинку оголив не лише внутрішні стіни квартир на Грушевського, 101/1, а весь безлад у житловому фонді, комунальному господарстві, дозвільних системах, порушеннях ДБН та інших стандартів. Тож мало тільки шукати відповіді на запитання «Хто винен?», мало буде тільки показових судових процесів над «стрілочниками». Треба ще й дати відповідь на питання «Що робити?». І відповідати на це запитання мають експерти, а не «експерти».

Вісьмох людей вже не повернеш. П’ятирічний хлопчик, який лише розпочинав життя, 21-річна молода дівчина, перед якою стелилася життєва дорога, старенькі пенсіонери, котрі ніколи б не могли подумати якою страшною смертю завершиться їхній життєвий шлях. Ті ж, що залишилися живими, все життя пам’ятатимуть страшну ніч з 27 на 28 серпня 2019-го.

Молімося ж за загиблих і за живих, нехай добрий Господь укріпить всіх в цій страшній біді, котра неждано-негадано звалилася на Дрогобич.

Вічная пам`ять жертвам халатності чиновників. Нехай земля їм буде пухом…

Володимир Ключак

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