Голова Дрогобицької РДА відвідав Стебницьку інфекційну лікарню

26.03.2020 | Filed under: Новини

Як інформує пресслужба Дрогобицької райдержадміністрації, в рамках роботи районного штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій  внаслідок розповсюдження гострої  респіраторної хвороби COVID-19, створеного розпорядженням голови РДА,  25 березня керівництво району відвідало Стебницьку інфекційну лікарню. Як уже повідомлялося, цей лікувальний заклад  визначений резервним на випадок збільшення кількості хворих на коронавірус, які  потребують госпіталізації.

Голова райдержадміністрації Омелян Стасула, його заступник Тарас Матолич, який одночасно у складі штабу є керівником робіт з ліквідації наслідків НС, та помічник народного депутата України Олег Пилипців оглянули лікарню, поспілкувалися з керівництвом та медичним персоналом щодо готовності  закладу до прийому хворих. Йшлося про стан забезпечення лікарні необхідним обладнанням та сприяння у придбанні засобів індивідуального захисту для працівників, апаратів ШВЛ та інших необхідних засобів і обладнання.

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