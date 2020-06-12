Поліцейські розслідують обставини ДТП у Дрогобицькому районі, внаслідок якого травмовано пішохода

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Дорожньо-транспортна пригода сталась 11 червня близько 20.30 у селі Опака в Дрогобицькому районі.

Як встановили правоохоронці, водій автомобіля «ГАЗ-6611», 19-річний місцевий мешканець, скоїв наїзд на пішохода. Внаслідок ДТП 61-річний місцевий житель отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

За фактом слідчі Дрогобицького відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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