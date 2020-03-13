У Дрогобичі зіткнулись легковик та мотоцикл – двоє травмованих трускавчан

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Дорожньо-транспортна пригода сталась 12 березня близько 19.00 на вулиці Трускавецькій у Дрогобичі. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобіль «Сеат» та мотоцикл «Хонда». Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримав 35-річний мотоцикліст, житель міста Трускавець та його пасажир віком 26 років. Поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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