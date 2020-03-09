У Дрогобицькій районній раді саморозпустилася фракція БПП

09.03.2020 | Filed under: Новини

В кінці минулого тижня відбулося пленарне засідання чергової сесії Дрогобицької районної ради. У засіданні взяв участь новопризначений голова Дрогобицької РДА Омелян Стасула.

Як інформує газета «Високий Замок», на сесії розглядалася низка важливих питань. Так, за поданням райдержадміністрації сесія виділила 780 тис. грн. на ремонт шатрового даху Броницької школи, будівля якої постраждала від буревію. Депутати затвердили звіт райдержадміністрації щодо виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку району за 2019 рік, заслухали виконання низки інших програм та затвердили заходи з їх виконання на поточний рік.

Також на сесії голова районної ради Михайло Сікора оприлюднив заяви п’яти депутатів районної ради про вихід із фракції БПП. Це Володимир Шутко, Микола Лук’янченко, Михайло Демків, Роман Садлівський та Михайло Чапля. Таким чином, фракція БПП припинила своє існування. Такий крок депутат районної ради Володимир Шутко пояснив незгодою з рішеннями останньої районної партійної конференції ЄС. В. Шутко повідомив, що незабаром депутати, які вийшли із фракції, утворять нову депутатську групу.

Нагадаємо, що Володимир Шутко в часи президентства Петра Порошенка певний період керував Дрогобицькою районною державною адміністрацією.

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