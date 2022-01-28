«Слуга народу» у Трускавці: «Працюємо разом над розбудовою заможної громади!»

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Шановна Трускавецька громадо!

Ми з вами вступили у 2022 рік з вірою в те, що він буде кращим для всіх людей, для нашої Трускавецької громади та для всієї України.

Депутатська група у складі трьох чоловік – Герльовський Іван Ігорович, Матолич Тарас Богданович та Чурбанов Сергій Володимирович – увесь 2021 рік працювала на благо нашої територіальної громади.

Кожний з депутатів обрав свою ділянку роботи у зв’язку з чим працював у відповідній комісії:

– Герльовський Іван Ігорович – заступник голови постійної комісії з питань землекористування, містобудування та благоустрою;

– Матолич Тарас Богданович – заступник голови постійної комісії з питань землекористування, містобудування та благоустрою;

– Чурбанов Сергій Володимирович – голова постійної комісії з питань туризму, розвитку курорту, рекреації, міжнародної співпраці, інвестицій та інформаційної політики.

Не зважаючи на такий важкий час у нашій громаді та в Україні в цілому нашій групі (партія “Слуга народу”) вдалося зробити чимало. За нашими зверненнями з обґрунтованими програмами до Народного депутата України від партії “Слуга народу” Ореста Саламахи були виділені значні кошти на підставі розпорядження КМУ №891-р від 08.07.2020 р. в рамках субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку території:

✓ 3 млн. 134,714 тис. грн. – Реконструкція прибудинкової території по вул. Івасюка, 3,5,7 в м.Трускавець;

✓ 2млн. 293,315 тис. грн. – Реконструкція зони активного відпочинку по бульвару Торосевича в м.Трускавець;

✓ 549,000 тис. грн. – Придбання апарату штучної вентиляції легень для КНП «Трускавецька міська лікарня» Трускавецької міської ради;

Згідно розпорядження КМУ № 1554-р. від 09.12.2020 р.

✓ 1млн.590 тис. грн. на придбання медичного обладнання УЗД для Трускавецької міської лікарні;

✓ 2 млн.890 тис. грн. на придбання медичного обладнання цифрової рентгенівської системи для Трускавецької міської лікарні;

✓ 500 тис. грн. на капремонт приміщень Трускавецької міської лікарні під облаштування ПЛР – лабораторії

Згідно розпорядження КМУ № 822-р. від 21.07.2021 р.

✓ 500.000 тис. грн. – Реконструкція мереж вуличного освітлення вулиці Скоропадського в м. Трускавець

Згідно розпорядженням КМУ від 28.10.2021 № 1337-р

2 млн.383 тис. грн. – Капітальний ремонт приміщень КНП “Трускавецька міська лікарня” під облаштування ПЛР – лабораторій

Загальна сума виділених коштів з бюджету України за 2020-2021 роки становить 13 млн.840,029 тис. грн. з них освоєно 10 млн.957,029 тис.грн. Решта коштів 2 млн. 883,000 тис. грн. почали освоювати у 2022 році.

Окрім цього додатково згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2021 р. № 1637-р. виділено 3 млн. грн. на придбання гольмієвого хірургічного лазера для КНП “Трускавецька міська лікарня та 980 тис. грн. на ультразвукову стаціонарну діагностичну систему.

Також передбачено 16 млн. грн. на реставрацію пам’ятки архітектури Художній музей Михайла Біласа (вілла «Гопляна»), які будуть освоюватися у 2022 році.

Під програму Президента України Володимира Зеленського “Велике будівництво” на спорудження об’їзної дороги м. Трускавця, будівництво якої здійснює компанія «Автомагістраль-Південь», передбачено 224,8 млн. грн. І тільки погодні умови не дозволили завершити її у 2021 році.

Не зважаючи на всі труднощі, які переслідували нас впродовж двох останніх років, тільки завдяки наполегливій праці нашій команді вдалося добитися такого значного результату для Трускавецької територіальної громади. Але на цьому ми не збираємося зупинятися, а будемо вперто і впевнено працювати на нашу громаду, виходячи з потреб і цілей, які будуть поставлені перед нами.

Ми вболіваємо за кожного члена нашої громади, розуміємо кожного та намагаємося допомогти кожному.

Віримо, що 2022 рік принесе позитивні зміни і в Україні, і в нашій громаді. Працюємо разом над розбудовою заможної громади.

Депутатська група партії «Слуга народу» в Трускавецькій міській раді

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