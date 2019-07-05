У Дрогобичі спробували моделювати образ ідеального кандидата від 121 округу

Науковці та медійники взяли участь у круглому столі в Дрогобичі, під час якого розбиралися, хто з кандидатів у парламент вартий уваги виборця. Також учасники обговорили мейнстримні течії цих виборів та спробували визначити перспективи мешканців Дрогобиччини після перегонів.

Обговорення відбулось в рамках Аналітичного клубу центру ім. Д. Донцова, який об’єднує відомих людей регіону: професора Олега Багана, Петра Іванишина та аналітика Олексія Дорофтея. Долучились до розмови й місцеві журналісти.

Дрогобицький вибір

Професор Олег Баган підкреслив, що дрогобицький виборчий округ виявився малопривабливим для відомих політиків, чомусь провідні партії не виставили тут своїх «розкручених» кандидатів.

«В цьому – головна особливість нинішніх виборів, – каже Олег Баган. – Окрім Романа Ілика, який іде як самовисуванець, нікого з оголошених претендентів не можна назвати досвідченим, перевіреним політиком. Дивує, що якихось вагоміших кандидатів не виставили в окрузі ні «Європейська солідарність», ні «Об’єднані націоналісти – ВО «Свобода», які єдині чітко заявляють, що йдуть боротися з реваншистськими силами»

Також професор зазначає, що натомість «Об’єднані націоналісти» висунули в окрузі людину цілком непідготовлену, недосвідчену, невідому на Дрогобиччині – «правосекторівця» зі Стрия Михайла Алєксєєва: «Складається враження, що це просто якась самодискредитація, настільки висуванець виглядає невмотивовано. Його програма – комічна: там нема й слова про націоналізм. Виникає питання: для чого ви стільки кричали про націоналізм, якщо на виборах не можете навіть сформулювати бодай якісь його ідеологеми? Тут, очевидно, надія на одне: Алєксєєв воював – і це, мовляв, забезпечить йому успіх, а що він через свою політичну примітивність дискредитує весь націоналізм – це пусте! Це зразок просто безвідповідальності. Тим більше, що дрогобичан вже один раз обдурив один псевдофронтовик».

Експерт оцінює всі партії на Дрогобиччині як такі, що ставлять на випадкових, неперевірених людей.

«Скажімо, хто такий Саламаха Орест Ігорович, висуванець «Слуги народу»? Відомо, що це син надбагатого львівського забудовника. Його програма – наскрізь обіцяльницька і загальникова; очевидно, що людина не розуміє особливостей і проблем Дрогобиччини і лише намагається проскочити до «висот життя» на хвилі хаосу»– коментує Олег Баган.

Експерт проаналізував інших кандидатів у депутати по 121 округу:

Михайло Задорожний «Європейська солідарність» і Богдан Матківський «Громадянська позиція» постають як типові кон’юнктурщики і перебіжчики. Вони не тільки поміняли партії перед виборами, але й уклали собі цілком еклектичні, популістські, загальникові програми, які ні про що не промовляють, ніяку тверду й ідейно витриману позицію кандидата не обґрунтовують. Складається враження, що ці програми написані для «відчіпного». Подібна політична доля і в Михайла Задорожного: починав як соціал-демократ, згодом заявляв, що став «націоналістом» у фракції «Свободи», а тепер ось з’явився як «нове обличчя» в «Європейській солідарності». Важко повірити, що принципова безпринципність є тією «європейською цінністю», які з таким пафосом декларує ця партія.

«Цікаво виглядають програми східничанина Ігоря Піляка і Михайла Сікори, висуванця «Народного руху», голови Дрогобицької районної ради. Очевидно, що це люди «місцевої компетенції», прагматичного складу розуму, тому їхні спроби широких політичних декларацій, що вимагає ранг Верховної Ради, виглядають якось навіть смішно. Чомусь у нас вважається, що кожен чиновник з досвідом може зростати за щаблями щораз вище. Але насправді так не є. Наявність практичного мислення ще не означає, що така людина може трактувати і розв’язувати широкі й складні політичні питання» – каже Олег Баган.

Очевидним лідером перегонів на Дрогобиччині назвали Романа Ілика. Як єдиного за ким стоять політичний досвід, конкретні справи, результати. Кандидат займає чітку антиреваншистську позицію, має своє бачення специфіки української вищої політики, відомий він і численними патріотичними ініціативами.

Валерія Ворончук

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