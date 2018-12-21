У Стебнику дільничні затримали зловмисника, причетного до пограбування

У Дрогобицький відділ поліції 4 січня надійшло повідомлення про те, що близько 14.40 на вулиці Симоненка у місті Стебник зловмисник напав на 71-річну місцеву мешканку, відібрав у неї сумку, в якій були, зокрема й гроші у сумі дві тисячі гривень та втік.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.186 (грабіж) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

Отримавши повідомлення про скоєння злочину, двоє дільничних офіцерів поліції Дрогобицького відділу поліції, вжили відповідних заходів, викрили та протягом години затримали зловмисника – 50-річного мешканця міста Стрий, раніше неодноразово судимого за грабежі, крадіжки та інші кримінальні правопорушення.

За рішенням суду затриманий перебуває під вартою. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівщини

Також читайте