У Трускавці пройшов майстер-клас з виготовлення кольорових свічок та писанок (фото, відео)

By  | 14.04.2017 | Filed under: Новини

13 квітня в готельно-курортному комплексі «Карпати» (м. Трускавець) пройшов двогодинний майстер-клас з виготовлення кольорових свічок до Великодня та писанок. Майстер-клас провів трускавчанин Орест Нагірський, а взяли участь у творчій майстерні (ворк-шопі) як гості-відпочивальники, так і представники громадськості Трускавця. Кожен міг своїми руками сотворити диво – яскраву різнобарвну свічку у великодній кошик чи барвисту писанку.

До речі, аналогічний майстер-клас Орест Нагірський проводив і минулого тижня в УРБАН-бібліотеці Трускавця.

Трускавецький вісник

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