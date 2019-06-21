«Українська готельна група»: в пріоритеті медицина та європейські стандарти

На сьогоднішній день цей санаторно-курортний заклад є одним із найпотужніших оздоровниць в Україні та відомим далеко за межі держави. Хто знає історію Трускавця останніх десятиліть, той без сумнівів погодиться – потужні оздоровниці «Кристал» та «Алмаз», які нині, разом з дієтичною їдальнею «Веселка» та лікувально-діагностичним відділенням (колишній медичний центр №2), входять до потужної структури, «Українська готельна група» – залишається флагманом на ринку санаторно-курортного оздоровлення країни. Півстолітня історія комплексу базується на міцному фундаменті потужної медичної бази, що дозволяє здійснювати лікування і проводити медичну діагностику за кількома напрямками одночасно. А ще дає можливість оздоровлювати 1650 відпочивальників одночасно!

Сьогодні оздоровниця стабільно оновлюється, поступово «обростаючи» новими відділами (до складу компанії долучилися лікувально-діагностичний відділ, другий корпус санаторію «Алмаз» та дієтїдальня «Веселка»), отримує визнання на європейському ринку послуг через акредитацію за новими стандартами (ІСО, НASP та інші медичні ліцензії), розбудовує новий сучасний бювет, відновлює номерний фонд та закуповує сучасне обладнання. Нещодавно відбулися важливі нововведення: попри досить невелику вартість путівки у ній істотно зріс відсоток безкоштовних медичних послуг (зростання на 12%). Це приваблює до оздоровниці нових гостей, адже вони обирають її саме за якість медичних послуг, яка в свою чергу тут завжди була на вищому рівні.

Про непростий, але впевнений поступ у своїй роботі говорить очільник «Української готельної групи» Анатолій Стародуб. Він з гордістю робить акцент на неперевершеному і дуже дружньому колективі оздоровниці, який нині налічує 593 особи. «Усі вони від слюсаря до начальника медичного відділу причетні до оздоровлення наших гостей, бо кожен віддано робить свою справу», – зазначає Анатолій Георгійович. А згодом перелічує зроблену за час свого перебування на посаді директора роботу: ремонт номерного фонду та ліфту, створення нового озокерито-лікувального відділення з новим устаткуванням, оновлення відділення бальнеовідділення через закупівлю п’ятьох сучасних ванн, ремонт ліфта, закупівля та встановлення нового обладнання для дієтїдальні і ще безліч технічних робіт, які важко перелічити. У планах – ще більше. І це закономірно, адже застаріла матеріально-технічна база підприємства, яку до цього власникам майна ПрАТ «Трускавецькурорт» вдавалося лише підтримувати у належному стані, нині істотно покращується як зсередини, за рахунок ремонтів номерного фонду, холів та кабінетів, так і ззовні, за рахунок встановлення нових вікон, облаштування вхідної конструкції для входу в бювет тощо.

Маленькими кроками ступає нова компанія у бік західних партнерів та іноземних відпочивальників. Сьогодні один із так званих тисячників, санаторій «Кристал» облюбували польські гості. “Українська готельна група”провела моніторинг відпочивальників з-за кордону і вирішила не співпрацювати з туристичними фірмами, які постачають гостей з республіки Польща місцевим трускавецьким оздоровницям групами, адже це не зовсім вигідно з комерційної точки зору. Це також не завжди зручно, бо в пік комерційного завантаження від таких групових турів компанія хіба втрачає. Тож сусіди з Польщі часто самі обирають «Українську готельну групу» місцем відпочинку через лояльну цінову політику та великий спектр медичних та оздоровчих послуг. Для цього в компанії вже випустили інформаційну брошуру польською мовою. Та, зі слів керівника «Української готельної групи» Анатолія Стародуба, це не означає, що в найближчому майбутньому такої співпраці не буде, адже усі акредитаційні рівні для сертифікації оздоровниці на міжнародному рівні вже здобуто. Попереду потужна робота над оновленням бази, а там – і над вигідними комерційними пропозиціями від туроператорів.

Той, хто побував у цій незабутній місцині, нагірній частині курорту і мав можливість любуватися карпатськими схилами з висоти красеня «Кристалу» чи його побратима «Алмазу», отримає неперевершені спогади. Незабутими залишаються і дбайливі руки медиків оздоровниці, завдяки яким нині вже сучасна компанія «Українська готельна група» має своїх гостей будь-якої пори року. Сьогодні, після входження до складу компанії лікувально-медичного відділу, на базі якого є потужні клініко-діагностична та бактеріологічна лабораторії та оновлена бальнеологічна база, медичний напрямок оздоровниці підсилився. На теренах компанії вже працює більш як півтори сотні медиків, що вміло роблять свою роботу і пишаються її результатами.

Очевидним є той факт, що вибраний пріоритет оздоровниці – медицина, є саме тим єдино вірним шляхом, який дасть «Українській готельній групі» новий поштовх та стимул для розвитку. Адже він чи не найбільше користується попитом у вітчизняних та іноземних гостей. Він є важливою складовою успіху курорту, адже, як казав один із найвідоміших медиків Трускавця, професор Степан Івасівка: «Ми були, є і залишаємося курортом медиків!». Тож зі святом вас, медики нашого курорту!

Газета “Трускавецькурорт”

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