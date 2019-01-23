В четвер на Буковиці стартує ІІ етап Міжнародних дитячих змагань з гірськолижного спорту

By  | 29.01.2019 | Filed under: Публікації

31 січня – 1 лютого 2019 р. в Україні відбудеться 2-й етап міжнародних трьохетапних дитячих змагань з гірськолижного спорту «Karpatia OPEN». Етап під назвою «Bukovytsia OPEN. Приймає Трускавець» включений в міжнародний календар FIS. Змагатимуться спортсмени з України, Польщі, Словаччини та Білорусі в дисципліні слалом на схилі гірськолижного комплексу (м. Борислав).  Спортсменів і учасників змагань прийматиме місто-курорт Трускавець.

Організатори змагань і дирекція етапу запрошують журналістів до участі і висвітлення. Автобус для  виїзду на другий день змагань, церемонію нагородження і закриття буде відправлятись 1.02.19 р. о 13.00 від готелю «Трускавець 365» (м. Трускавець, вул. Дрогобицька, 7).

Програма заходів

1. 30 січня, 19.00-20.00. Брифінг суддів і тренерів. Гот. «Трускавець 365», м. Трускавець.

2. 31 січня, 9.00-15.00. Перший день змагань,  Буковиця, м. Борислав.

3. 31 січня, 17.00-18.00. Урочисте відкриття етапу змагань. Центральна площа м. Трускавець.

4. 1 лютого, 9.00-15.00. Другий день змагань, Буковиця, м. Борислав.

5. 1 лютого, 16.00-17.00. Нагородження і урочисте закриття змагань, Буковиця, м. Борислав.

6. 1 лютого, 17.00-17.30. Прес-конференція, Буковиця, м. Борислав.

Щорічні дитячі змагання з гірськолижного спорту – відкритий Кубок «Karpatia OPEN» засновані МЦ «Європейська інтеграція України» і ГО «Бориславська Сніжинка» в 2018 році. В спільний організаційний комітет змагань ввійшли організатори, директори гірськолижних комплексів, де проходитимуть змагання, міські голови міст, які прийматимуть етапи змагань: Трускавець (Україна), Устрики Дольні (Польща), Дольний Кубін (Словаччина) та міський голова м. Борислав, де знаходиться ГК «Буковиця».  Проходити змагання будуть в три етапи на схилах гірськолижних комплексів «Буковиця» (Борислав, Україна), Кубінска Хола (Дольний Кубін, Словаччина) та Лаворта (Устрики Дольні, Польща). В змаганнях візьмуть участь діти-спортсмени за правилами міжнародної лижної організації FIS.

За даними прес-релізу

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