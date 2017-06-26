В Дрогобицькій ВК №40 триває підготовка до відкриття виробничих ліній компанії «Fujikura»

Про відкриття компанією «Fujikura» виробничих ліній у виправних колоніях та фестиваль художньої самодіяльної творчості засуджених «Червона калина» говорили сьогодні, 26 червня, під час зустрічі голова Львівської ОДА Олег Синютка та Міністр юстиції України Павло Петренко. Про це інформує прес-служба Дрогобицької РДА.

Як повідомив начальник управління Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції Михайло Дзюдзь, майже 400 ув’язнених працюватимуть на виробничих лініях компанії «Fujikura» у виправних колоніях. Так, за його словами, уже відкрили виробництво у Личаківській ВК №30. Триває підготовка до відкриття виробничих ліній у Дрогобицькій ВК №40 та у Збаразькій виправній колонії №63 мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання жінок.

Крім того, сторони обговорили оптимізацію праці, підвищення заробітних плат у структурах, підпорядкованих Міністерству юстиції, та стан реалізації проекту «Шлюб за добу». Так, Павло Петренко зауважив, що за півтора роки послугою «Шлюб за добу» в Україні скористалися 15 тис пар, з них розлучилося лише 2-3%.

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